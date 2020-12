Comenzó la sesión en el Senado para debatir el proyecto del Aborto

El proyecto de ley de interrupción legal del embarazo (ILE) se debatirá durante casi trece horas, de acuerdo con la lista de oradores difundida por fuentes de la Cámara de Senadores, a poco del inicio de la sesión, que comenzó a las 16:11.



Con esta proyección, se espera que la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo sea sometida a votación cerca de las cinco de la madrugada de mañana.



Sin embargo, la sesión no terminará allí, ya que luego del proyecto sobre el aborto se iniciará la discusión del Plan de los Mil Días sobre Cuidado Integral de la salud durante el Embarazo y la Primera Infancia.



Esa iniciativa, cuyo apoyo se descuenta, tiene sólo a cuatro oradores anotados y no debería extenderse por más de una hora.



En cambio, en la lista para explayarse sobre el proyecto de ILE figuran 59 legisladores de los 72 que conforman la cámara alta, aunque dos de ellos estarán ausentes.



El riojano Carlos Menem, internado en una clínica porteña, y el tucumano José Alperovich, de licencia acusado por presunto abuso sexual, ambos en contra del aborto, no participarán de la sesión.



La discusión arrancará con el discurso de la presidenta de la Banca de la Mujer, la pampeana peronista Norma Durango; y continuará con el titular de la Comisión de Salud, el radical jujeño Mario Fiad; a favor y en contra del proyecto, respectivamente.



Luego, se irán intercalando los discursos del resto de los senadores identificados como "celestes" y "verdes" hasta llegar a quienes cerrarán el debate, que contarán con 25 minutos para expresar sus ideas.



Los cierres estarán a cargo de Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro; Juan Carlos Romero, del Interbloque Parlamentario Federal; Silvia Elías de Pérez, de Juntos por el Cambio (en contra del proyecto); Luis Naidenoff, también de Juntos por el Cambio, pero a favor de la iniciativa; y por último, los oficialistas Anabel Fernández Sagasti, del sector “verde” y José Mayans, del “celeste”.