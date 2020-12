Nuevo round judicial entre anestesiólogos y el IOMA por los honorarios

Los anestesiólogos platenses presentaron un recurso de amparo para apelar la medida judicial que sostiene el convenio de prestaciones a los 300.000 afiliados del IOMA, de La Plata. Lo hicieron ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo.

Tal como publicó este diario en ediciones anteriores, la discusión entre la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA) y el IOMA se trasladó a los tribunales, judicializándose el conflicto. Los profesionales entienden que la medida judicial solicitada por la Defensoría del Pueblo provincial, aceptada por el Juzgado 4 en lo contencioso administrativo de La Plata, es “arbitraria” y no puede sostenerse.

Uno de los ejes principales de los tironeos entre anestesiólogos y autoridades de IOMA pasa por los honorarios. Para los profesionales la propuesta del Instituto de subir 15 por ciento los honorarios entre noviembre y diciembre, sumado al 10 por ciento que le otorgaron en mayo –retroactivo a octubre 2019- es “insuficiente”. En total sumarían un incremento del 25 por ciento en 14 meses.

Los anestesiólogos piden un piso de 35,6 por ciento para el año que prácticamente ya terminó, porcentaje similar al que acordó el gobierno bonaerense con los médicos de los hospitales públicos en paritaria.

Desde el Instituto afirman que “el resto de las sociedades de anestesiología de la Provincia firmaron y acordaron la suba ofrecida a los profesionales platenses, razón por la cual no se puede hacer una diferenciación entre prestadores”.

El presidente de IOMA, Homero Giles, habló de que se trata de un “conflicto político” y que los “anestesiólogos juegan con la salud de la gente para discutir rentabilidad, con ingresos superiores a los de cualquier profesional de la salud”.

El recurso judicial de los anestesiólogos, que discute la validez de la medida cautelar que se aprobó el 22 de diciembre pasado, fue presentado ayer en una instancia superior al juzgado que aceptó la medida interpuesta por la Defensoría y además hicieron reserva de la Justicia Federal, como soporte ante un posible revés en el tribunal de alzada ante el que elevaron la apelación y el rechazo de la situación planteada.

Desde el 22 de diciembre se sostiene la cobertura en anestesiología para los afiliados de IOMA sólo por la medida cautelar aceptada por el juzgado contencioso administrativo 4, explican en la SPA, donde entienden que “el convenio se rescindió. Ya no hay vínculo, sólo se trata de una discusión judicial. Es la primera vez en 20 años que tenemos que recurrir a la Justicia para discutir condiciones” con IOMA.

Según los anestesiólogos “nosotros no proponemos cortar con la prestación de salud de los afiliados. Pedimos el cambio de modo convenio a modo reintegro. IOMA no puede coartar nuestras decisiones. Se trata de consensos, no de imposiciones”, apuntaron en la entidad profesional y gremial que agrupa a los profesionales de esta especialidad, donde afirman en el escrito que “la SPA no dispuso ni podía disponer cese alguno. Lo hicieron los prestadores médicos, quienes adoptaron la decisión de rescindir el convenio que los vinculara al IOMA”.