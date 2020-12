Entre Barrio Norte y La Loma, se suman los ataques en casas y edificios

La zona norte del casco urbano platense, desde hace al menos un mes, se vio “inundada” por diversos hechos delictivos cuyo eje son los robos. De día, de tarde o de noche, los principales objetivos de quienes delinquen son los inmuebles particulares, en donde atacan con modalidades de todo tipo.

Desde mediados de noviembre los casos se acumulan en un largo listado, con direcciones que van desde 34 y 26 -entradera- hasta 35 entre 3 y 4 -escruches-. En el medio de esos puntos, los pasados 15 días fueron en extremo productivos para los ladrones. Como ejemplo más reciente, el domingo 6 de diciembre se registraron tres episodios en un radio de diez cuadras y a plena luz del día. En dos actuaron los mismos sujetos, que quedaron grabados por las cámaras de seguridad.

UN DESTORNILLADOR LLAVE

Eran dos. Uno más corpulento, vestía chomba blanca y pantalones cortos; en tanto que su compinche llevaba ropa oscura, un jean y una mochila negra. Iban preparados y con una meta clara: conseguir dinero en efectivo o pertenencias de valor de poco tamaño. Deambularon un tiempo por La Loma mientras procuraban el edificio correcto.

Lo encontraron en 38 entre 14 y 15 y cerca de las 15.10 comenzaron su trabajo. Con un destornillador, el más grandote consiguió vulnerar la puerta de entrada. “Por lo que vimos en los videos, entraron antes de las tres de la tarde y estuvieron poco tiempo, quizás porque hubo algo de movimiento” que los obligó a huir con las manos vacías, contó un morador de la torre.

Volverían más tarde y su suerte sería otra. Mientras tanto, pasaron por 12 entre 39 y 40 a completar la faena.

A ese bloque llegaron pasadas las 16.30 y procedieron de la misma forma. Giannina, una de las frentistas que dialogó con EL DIA, manifestó que “no entraron en ningún departamento, por suerte”. Allí permanecieron unos “dos minutos aproximadamente”, la mayor parte del tiempo en el hall. Cuando entendieron que la situación no era propicia se marcharon.

Al igual que en el caso anterior, la joven refirió que “es posible que hayan escuchado algo o a alguien y por eso se fueron”. No obstante, la salida fue más complicada de lo esperado. Mientras violentaban la cerradura, la puerta de vidrio estalló en pedazos. Algunos, lastimaron al “cerrajero”, que salió del interior tocándose el antebrazo. El estruendo se escuchó en la cuadra y el “flaco” decidió que lo mejor era actuar la escena y preparó un diálogo ficticio con el portero eléctrico.

“Había gente en la plaza (Belgrano), entre ellos un vecino que escuchó el estallido y los vio irse”, aportó Giannina. Por otro lado, confirmó que “ninguno de los vecinos dijo que le hayan tocado el timbre, así que suponemos que fue todo acting por el bardo que hicieron”.

Tras dos intentos, ambos fallidos, retornaron al primer edificio de 38 entre 14 y 15. A las 17 ingresaron otra vez. Entonces sí, consiguieron meterse en cuatro departamentos. “Estuvieron como 25 minutos. Rompieron las puertas de madera y se llevaron algunas cosas”, reflejó uno de los damnificados.

En esta ocasión, para evitar contratiempos, actuaron de forma distinta: “Tocaron el portero para verificar que no haya gente y hasta se escondieron en las escaleras al sentir movimiento. Incluso, hay dos chichas que bajaron porque escucharon el timbre. Como no vieron a nadie, volvieron”, contó una vecina. Asimismo, señaló que “no robaron mucho, hicieron más desorden que otra cosa, y sabemos que no se llevaron nada grande porque andaban con mochila y una bolsa”.

Esa misma jornada, no lejos de allí, en 17 entre 34 y 35, una mujer de 84 años vivió una pesadilla a manos de cuatro hombres armados que se metieron en su domicilio, la redujeron y le robaron el dinero que guardaba. Fue a las 11.15 y la víctima sufrió lesiones leves en el rostro.

Dos semanas antes, en 15 y 39 una pareja fue maltratada por delincuentes que irrumpieron en una casa. “La chica está embarazada de 6 meses y al muchacho lo lastimaron”, dijo un vecino de la zona, quien admitió que en las últimas zonas han ocurrido “varios casos con la misma modalidad”. A estos episodios se les suma el caso de los “ladrones escaladores” que atacaron en varias viviendas de 35 entre 3 y 4, 38 entre 5 y 6 y en 5 entre 37 y 38. Y, más cerca en el tiempo, el raid delictivo que comenzó en 34 entre 25 y 26 y culminó en 115 y 32 con dos detenidos y tres heridos.