Los estatales rechazaron la primera oferta salarial del gobierno Bonaerense

La primera oferta salarial que formuló el gobierno bonaerense a los estatales fue rechazada de plano por los gremios. Ni siquiera se acercó al esperado anticipo de 4 mil pesos que había dispuesto la Nación y la paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes.

La Provincia propuso abonar dos sumas de 1.500 pesos. La primera, a pagar desde el 1° de febrero, en concepto de pérdida salarial del 2019, que percibirán los agentes que no superen un sueldo bruto de 60 mil pesos.

Además, propuso otra suma de 1.500 pesos para todos los estatales a partir del 1 de marzo en concepto de la paritaria 2020 y la reapertura de la paritaria en abril, aunque con reuniones de mesa técnica salarial durante febrero y marzo.

Se trata de sumas fijas no bonificables y por lo tanto no impactan sobre los básicos. Los gremios consideraron insuficiente la oferta y la rechazaron. Así, la paritaria continuará el lunes a partir de las 15 en la sede del ministerio de Economía.

“La compensación por 2019 no alcanza a todos los trabajadores, no impacta sobre el básico y no rige desde diciembre. Por eso fue rechazada”, dijeron desde los sindicatos enrolados en la Fegeppba (AERI, Salud, APOC y Soeme, entre otros).

“La oferta es muy escasa por lo que fue rechazada”, dijo el titular del Sindicato de Salud Pública, Miguel Zubieta, aunque consideró como un “hecho positivo que el gobierno reconoce que existe una deuda en relación a la paritaria 2019”.

“La rechazamos, aunque también valoramos que ya nos convocaron de nuevos cuando el gobierno de Vidal se fue cerrándonos la puerta y olvidándose de nosotros”, afirmó.

Zubieta explicó que desde Fegeppba “reclamamos un 25,3% de pérdida del 2019” y admitió que los gremios podrían aceptar ofertas en forma trimestral “para lograr acuerdos en las paritarias.

Por su parte, el titular de ATE, Oscar De Isasi explicó que las sumas que ofrece el Gobierno “son totalmente insuficientes y no atiende los reclamos de los trabajadores” y expresó su deseo de que “la oferta se mejore el lunes porque la negociación no se puede extender en el tiempo”.

El gremialista puntualizó que si bien el gobierno reconoce una pérdida del poder adquisitivo en el 2019 “debería ser retroactiva a diciembre y sin tope de salarios” y detalló que la propuesta para el 2020 “debería regir desde enero y no de marzo”.

Por su parte, la UPCN manifestó que el aumento salarial propuesto resultó insuficiente, a la vez que reclamó que se “reconozca la cláusula de reapertura salarial 2019, dado que la inflación fue superior a los aumentos salariales”.

Los gremios aguardan una mejora en la propuesta oficial, una posibilidad que, pese a las dificultades financieras por las que afronta la Provincia, no se descarta.

De hecho, en el Gobierno se venía hablando de un pago en concepto de adelanto de 4 mil pesos y ayer la propuesta que acercaron los funcionarios fue de 3 mil pesos.