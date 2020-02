Se conoció el video de un ataque como el de Villa Gesell, pero en González Catán y entre mujeres

El hecho tuvo lugar un día después del asesinato de Fernando Báez Sosa, de 18 años, en Villa Gesell, pero recién en las últimas horas el caso salió a la luz luego de que se conociera un video que muestra una feroz golpiza de una chica a otra.

La víctima resultó ser Priscila Barreto quien el pasado 19 de enero fue abordada por una joven con la que había tenido alguna diferencia menor en el pasado, quien le propinó patadas, golpes de puño y hasta le dio un botellazo en el cuello que pudo haberle costado la vida.

Toda esta secuencia se desarrolló en las inmediaciones de un boliche, alrededor de las 6 de la mañana, y con una gran cantidad de personas alrededor que captaron con sus celulares la brutal agresión.

Justamente fue una de esas filmaciones la que salió a la luz en las últimas horas. Según le contó Barreto a un medio de prensa porteño, este ataque fue el epílogo de una serie de agresiones que comenzaron en un local nocturno.

En su testimonio la joven afirma que fue insultada toda la noche por esta joven y cuando ya estaba a punto de amanecer decidió irse para evitar cualquier conflicto.

Pero la agresora se enteró que había salido y salió del local bailable a buscarla. Justo cuando la víctima estaba a punto de subirse la moto de un amigo para abandonar la zona y ponerse a resguardo, la joven recibió un golpe de puño en la cara, luego patadas y hasta un botellazo.

Todo sucedió mientras algunas personas que querían intervenir eran amenazadas por un grupo de amigas de la atacante que exigían que nadie se metiera que "era un bondi entre ellas".

Al rato, los patovicas se acercaron y las separaron, "Estuvieron un rato viendo cómo me pegaba, hasta que me sacaron de ahí, me metieron en el boliche y me dejaron parada al lado de la barra", cuenta Priscila.

La joven relata que, creyendo que la agresora y sus amigas ya se habían ido, decidió abandonar el local pero nuevamente fue abordada por esta adolescente.

La secuencia que viene después es la que se ve en el video que se viralizó. Mientras sus amigas filmaban. "Si vos querés pelear, la hacemos como vos quieras", le dijo a Priscila, que estaba sentada en el piso, con el ojo izquierdo prácticamente cerrado y muy dolorida.

En total dominio de la situación, la atacante le dio una trompada en la cara y, enseguida, una patada en la cara, que dejó a Priscila inconsciente.

Circunstancialmente, un primo suyo pasó por el lugar con su camioneta y la reconoció. La llevó al hospital Simplemente Evita, de González Catán. "Ahí me pusieron suero y después llegó mi papá y me llevaron a la clínica donde estuve internada cinco días", explica Priscila.

En cuanto a la agresora, fue detenida luego de que la policía constatara que, después de la agresión, continuaba amenazándola por las redes sociales. Además fue imputada por "intento de homicidio" pero pasó pocas horas en la comisaría ya que por su condición de menor de edad fue liberada.