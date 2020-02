¿Y si tu canción preferida fuera una copia?: breve historia del plagio en la música

Adorás una canción. La ponés en repetición, es la banda sonora de un gran momento, no te cansás de ella e idolatrás a la mente que la creó y la voz que le da vida. Hasta que un día descubrís que es una copia de otra.

Las historias de acusaciones de plagio en la música son casi infinitas, y en muchos casos es difícil trazar la diferencia entre inspiración y copia: hoy un problema complejo debido a los sampleos, hay casos, claro, en los que es evidente a la primera escucha que hubo hurto.

Shakira es una de las más sospechadas, por ejemplo, de mala praxis musical: enfrentó hasta hace poco una importante demanda por “La bicicleta”, de la que salió airosa, y también estuvieron bajo sospecha hitazos como “Loca”, “Hips don’t lie” y hasta “Waka waka”. Todos los cosas desligaron a la artista de culpa.

Pero aunque muchas veces se dicen inocentes, los artistas suelen claudicar y pagar. La última agraviada por una acusación de plagio ha sido Miley Cyrus por su tema “We can´t stop”. Pese a negar haber copiado nada, ha llegado un acuerdo con el demandante. No es la única.

También han tenido que pasar por lances similares en los últimos tiempos figuras como Taylor Swift, Camila Cabello o Katy Perry . Además, es una historia que se repite en el mundo de la música desde tiempos inmemoriales.

Es recordado, por ejemplo, el caso de “Surfin’ USA”, de los Beach Boys: Brian Wilson, líder y principal compositor de los chicos de la playa, Beach Boys, estaba entusiasmado con la canción de Chuck Berry “Sweet Little Sixteen”. Ya en otras ocasiones se habían dejado inspirar por los ritmos de uno de los padres del rock and roll, pero con “Sweet Little Sixteen” fue un paso más allá: para “Surfin’ USA” creó una nueva letra, pero usó una melodía prácticamente idéntica. Según recoge la revista Rolling Stone, Wilson quiso que la canción fuese una especie de homenaje... pero el equipo legal de Berry no lo vio así: demanda. Y se hicieron con los derechos del tema.

Led Zeppelin es otra banda clásica muy sospechada: tiene varias canciones bajo sospecha ¡hasta “Stairway to heaven”! “Whole Lotta Love” es otra de las canciones más famosas de la banda y ha sido señalada por plagio al guardar una obvia similitud con “You need Love”, de Muddy Waters. El autor de la canción los llevó a la corte.

Otro hitazo supuestamente plagiado es “My seet lord”, preciosa canción de George Harrison... ¿o de los Chiffons? “He is so fine” fue interpretada por la banda estadounidense compuesta solo de mujeres, y la editorial a la que pertenecían los derechos de la canción consideró que el gran éxito del ex Beatle George Harrison, tenía un parecido con “He is so fine” que no podía ser fruto de la casualidad. Los tribunales decidieron que Harrison era culpable de un plagio “inconsciente”.

Más acá en el tiempo, en los 90, sonaba en todos lados la muy canchera “Bitter Sweet Symphony”, de The Verve. La letra la firma el vocalista de la banda, Richard Ashcroft, pero la parte instrumental que la hace reconocible es un fragmento de “The last time”, de los Rolling Stones. No se trata de un plagio en sí, al menos no lo era al principio, ya que ambos grupos habían llegado a un acuerdo para que The Verve usara una secuencia de cinco notas a cambio del 50% de los beneficios de la canción. Pero usaron un fragmento más extenso y llegaron las demandas: The Verve perdió todos los derechos...