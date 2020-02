“Wall Street tiene memoria, Kicillof es mala palabra”

“Kicillof es mala palabra. No está recordada positivamente la gestión de (Axel) Kicillof como ministro de Economía” afirmó el ex senador Miguel Angel Pichetto, crítico implacable del actual gobernador bonaerense.

En declaraciones a Infobae dijo que “la Provincia debería haberse puesto atrás del proceso nacional, dejar que el proceso de la gestión de Guzmán y los economistas nacionales vaya adelante, mande un mensaje de serenidad, que es el mensaje que mandó al Congreso, de cohesión, de respaldo a la reformulación de la deuda para que la Argentina no “defaultee, y no estar haciendo esta alharaca de que “si no vienen, no vamos a pagar, que acá el 75...”. Y agregó: “Bravuconadas que ya las tuvo porque Wall Street, lugar en el que estuve en abril del año pasado y me reuní con todos los fondos de inversión, tiene memoria histórica: Kicillof es mala palabra. No está recordada positivamente la gestión de Kicillof como ministro de Economía”.

En relación a por qué en la campaña presidencial había sido particularmente duro con él, Pichetto expresó: “Nunca lo agravié personalmente, nunca dije de él que era corrupto. Yo no acostumbro usar las palabras ligeramente, ni hago como algunos dirigentes importantes del país que tienen hemorragia verbal. Dicen cualquier cosa de otros y después está la crónica donde se repasan los dichos y es tremendo. Yo nunca hice eso. Y siempre a Kicillof le reconocí su honestidad. No comparto sus visiones, su rigidez, su mirada en posturas más radicalizadas. Si no hace un fuerte ejercicio de la política va a tener dificultades en el conurbano en la comprensión de los fenómenos sociales de esa provincia”.

¿El PJ no respeta a Kicillof? le preguntaron. “No puedo analizar eso porque habría que estar adentro. Habría que consultar a los intendentes... Parece que no están muy conformes, de acuerdo con algunas versiones periodísticas”, respondió.

Además cuestionó al actual Gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando cumplía su rol como ministro de Economía y no lo apoyó cuando Pichetto era candidato a gobernador de Río Negro.