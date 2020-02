El presidente de Conmebol se refirió al caso de Mara Gómez: "No depende de AFA, sino de FIFA"

Mara Gómez, la futbolista trans que aspira a jugar en el futbol profesional femenino en Villa San Carlos, deberá esperar a que FIFA se pronuncie sobre su caso.

``No depende de lo que diga AFA (Asociación del Fútbol Argentino), depende de lo que diga FIFA'', dijo el presidente de CONMEBOL en una entrevista con The Associated Press en la sede de la entidad en Paraguay al ser consultado por el caso de Gómez.

Gómez, de 22 años, fichó en enero para Villa San Carlos, club que compite en la primera división del fútbol profesional femenino. Por ahora ella se entrena ya que recién el 15 de marzo puede ser inscripta formalmente ante AFA.

Se le ha notificado que la AFA evalúa su caso, pero no se le ha solicitado ningún requisito específico, ya que la asociación no tiene normativa para jugadores trans.

Su situación, sin embargo, reaviva la polémica en torno a una supuesta ventaja física de los deportistas trans en el deporte de alto rendimiento. Domínguez declinó pronunciarse si Gómez debería o no jugar para Villa San Carlos y remarcó que es FIFA la que debe fijar una postura clara para los futbolistas trans ``porque este no es un caso que va a ser un hecho aislado''.

``No pueden ocurrir disidencias sobre esto. Porque no puede ser que una asociación crea diferente a las otras. Ese debate ya se abrió en la FIFA y hay que esperar cuáles son las repuestas que vengan desde la casa matriz'', indicó el dirigente paraguayo en sus oficinas de la CONMEBOL en la localidad paraguaya de Luque.

La FIFA ha fijado para sus competencias un reglamento denominado de Verificación de la Identidad Sexual, bajo el cual las asociaciones miembros y el cuerpo médico de los equipos tienen la responsabilidad de certificar la identidad sexual de sus jugadores.

A su vez, el Comité Olímpico Internacional (COI) establece que, para que un atleta transexual pueda competir, su nivel de testosterona total en suero debe estar por debajo de los 10 nanomoles por litro al menos 12 meses antes de su primera competencia.

La cuestión es que Gómez es mujer para la legislación argentina. En 2012 se sancionó una inédita ley de identidad de género que permite a los ciudadanos optar por la identidad autopercibida independientemente de su sexo biológico.

``Es un lindo debate que se abrió y tenemos que esperar'', reflexionó Domínguez. ``Amerita una revisión de esta situación profundamente y una vez que se tenga se dará a conocer la decisión''.

El titular de CONMEBOL, por otra parte, admitió la diferencia de poderío del fútbol femenino de Sudamérica con otras regiones, pero destacó los esfuerzos de la entidad por alentar a sus clubes asociados a apoyar a las mujeres.

``Conociendo lo que significa el fútbol para Sudamérica, Sudamérica no puede estar atrasada con respecto a ninguna otra organización en nada. El hecho es que también tenemos que ser sinceros, hay tiempos para'', sostuvo.

En ese sentido ponderó la estrategia de CONMEBOL de generar más ingresos en las competencias de hombres bajo condición de que los clubes orienten parte de esos beneficios a desarrollar el fútbol femenino.

`De a poco estamos haciendo un trabajo, que va a llevar su tiempo, pero exigiendo y generando torneos para las mujeres al mismo tiempo de generar los ingresos para que los clubes también vean esto como algo obligatorio pero que también les genera los ingresos para hacerlo'', detalló.

En Sudamérica la mayoría de los torneos de mujeres no son profesionales.