“Después de patearme dijo ‘se regaló, ahora le robo todo a esta piba’”

El sábado 22 de febrero Martín González cumplió 19 años y para celebrarlo salió a bailar junto a su novia Romina Suárez (20) -llevan 3 años de convivencia- y unos amigos. El domingo a la madrugada, cuando volvían a su casa de Villa Catella, se enfrentaron con un grupo de jóvenes en 4 y diagonal 80. Volaron piedras, se profirieron insultos y todo terminó a las trompadas. En medio de esa batahola Romina se metió a separar y fue atacada por una adolescente de 17 que la golpeó por la espalda, la tiró al suelo, le pateó la cabeza y le robó dinero y un celular.

Ayer por la tarde la pareja recibió a este diario en su domicilio para explicar su versión de los hechos, que terminaron con la chica en el Policlínico San Martín. Todavía afectada por lo sucedido, Romina explicó que fueron a un boliche de la zona de 7 y 49, salieron a las 7 de la mañana y regresaron cantando por diagonal 80 en dirección a Ensenada.

“Veníamos todos juntos y nos cruzamos con estos chicos que iban para plaza San Martín. Desde la esquina (de 5 y diagonal 80) nos empezaron a gritar cosas y no les dimos bola”, contó.

Sin embargo, según el relato de la pareja, “nos siguieron hasta 4, nos alcanzaron y se nos acercaron tres”.

Martín, para evitar la confrontación, les preguntó de qué barrio eran. “Siempre te encontrás con alguno y no queríamos pelear”, explicó. La respuesta fue seca: “Qué te importa, ahora parate de manos”, seguido de una piña que el joven pudo esquivar.

Entonces, comenzaron las pedradas entre ambos bandos. Romina, sin saber qué hacer, quedó en medio de esa lluvia de objetos contundentes. “Empecé a gritar `basta. No se peleen´”, recordó. Nadie le hizo caso.

Cuando no hubo nada más que arrojarse fue el turno de las corridas. Como su novia no se movía, Martín la “zamarreó” en un intento desesperado para que reaccionara. “¡Corré, corré!”, le pidió, pero ya era tarde: dos sujetos los rodearon y se arrojaron sobre él.

La extrema situación la hizo volver en sí y “ahí fue que apareció esta piba rubia, no sé de dónde, y me empezó a pegar. Como pude me escapé, hasta donde estaba mi novio para ayudarlo” porque lo rodeaban cuatro chicos, manifestó. Llegó a empujar a uno y no mucho más, porque enseguida sintió un fuerte impacto en la cabeza que la hizo desvanecerse y caer al suelo. “No sentía el cuerpo, por eso no me di cuenta de que me pegaban patadas en la cabeza”, aseveró.

A pesar de todo, no quedó inconsciente y escuchó cómo su atacante se burlaba de ella. “Se regaló, ahora le robo todo”, gritó ésta y procedió a sustraerle el celular y algo de dinero que Romina tenía el bolsillo. La secuencia era observada por las cámaras de monitoreo de la Municipalidad y en pocos minutos un móvil y una ambulancia arribaron a la escena. “Me llevaron al hospital y a las 15 me dieron el alta”, señaló la víctima.

En tanto, 3 presuntos agresores fueron demorados y luego liberados. La joven apuntada por ese vendaval de violencia, sigue detenida (ver recuadro).

“Vinieron a pegarnos y la chica aprovechó el revoleo para robar”, se quejó Martín. “Está re loca la gente, no sé qué les pasa por la cabeza para hacer estas cosas”, reflexionó. Por su parte, Romina resaltó: “No entiendo a los que la acompañaban, cómo no la sacaron cuando me vieron en el piso. Si hubiese terminado muerta, ¿qué hubiera pasado? La estoy contando por suerte.”

“Ahora estoy bien. Me duele un poco la cabeza. En el hospital le dije a Martín que no quería salir más. También me da miedo que estos pibes nos salgan a buscar ahora que están libres, estamos desprotegidos”, finalizó la flamante estudiante de periodismo deportivo.