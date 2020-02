Toledo, el chico que competía mirando al cielo, alto y lejos

Todo el mundo del deporte se sintió conmocionado. La muerte de Braian Toledo fue un cimbronazo muy fuerte. Son esas noticias, que uno las tiene que leer una vez y otra vez, porque no las puede creer hasta que cae en la realidad. La angustia todavía perdura, porque al margen de ser una atleta que ya había demostrado su calidad en el lanzamiento de jabalina y tenía una enorme proyección por delante, era una persona solidaria con todos, siempre estaba predispuesto a tender una mano y por eso era querido por todos.

“Braian tuve la suerte de conocerte. Eras una persona de luz e irradiabas un amor pocas veces visto”

Gabriela Sabatini,

Ex tenista

La vida de Braian se truncó a la 1:30 del jueves, cuando volvía a su departamento de Nuñez -donde vivía con su pareja Sofía Lamarque, especialista en tiro deportivo- luego de visitar a su familia en Marcos Paz, embistió un “lomo de burro” sobre la ruta provincial 40 con su moto. Perdió el control y a pesar de llevar casco salió despedido. El cuerpo cayó 30 metros de distancia por delante. Fue asistido y llevado al hospital de la zona, donde a los pocos minuto dejó de existir.

Fue en Marcos Paz, casualmente, donde nació hace 26 años en el seno de una familia muy humilde y con muchas necesidades. Hasta hubo días que no tenía para comer. “Una vez encontré a mi mamá llorando en casa, era de noche, le pregunté qué le pasaba y me respondió que no tenia nada para darnos de comer a mí y a mi hermana. La abracé y le dije que no importaba, que lo mejor de todos es que estábamos los tres juntos”, comentó alguna vez Toledo, al describir la infancia que le había tocado vivir.

“Algunos creen que con el talento alcanza y sobra. Vos fuiste Braian, a pesar de todo y de todos. Que descanses en paz”

Diego Maradona,

Ex futbolista y director técnico

Debido a su facilidad para dibujar, el pequeño Braian ganaba dinero haciendo las tareas del colegio de sus compañeros, así ayudaba a su madre. “Recuerdo que me pasaba noches enteras dibujando y dibujando, mis compañeros me daban 25 centavos y, cuando juntaba una buena cantidad, se la daba a mi mamá para la comida”, reveló alguna vez Braian.

En 2010, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur ganó la medalla dorada

A los 16 años, llegó con sus habilidades al CeNARD, donde recibió una beca para que potencie sus condiciones innatas.

Toledo creció y creció. Siempre alegre y agradecido de la posibilidad de desarrollarse en el lanzamiento de jabalina, en principio bajo la conducción de Gustavo Osorio, quien lo conocía desde que estaba en la escuela primaria y festejó como nadie cuando ganó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Bressanone, Italia, en 2009, con apenas 16 años y contra rivales de 18.

“Hemos perdido a una gran persona nuestro Braian. Deportista extraordinario, humilde, generoso y solidario

Gerardo Werthein,

Presidente del COA

Hincha de Boca y con un costado futbolero, Toledo fue ganando notoriedad en el atletismo argentino y tuvo sus momentos destacados en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

En ambos casos, demostró ser muy competitivo en una disciplina que, en la Argentina, tenía antecedentes remotos, desde que sobresaliera Ricardo Heber en Helsinki 1952.

Seguramente esa infancia difícil fue la que le forjó su carácter y le permitió reponerse de una lesión en el pie que le demandó 75 días con muletas y un 2019 en el que perdió en casi todas las competiciones.

“Un día triste para todos los que amamos el deporte. QEPD Brian. Un ejemplo de superación enorme”

Luciana Aymar,

Ex jugadora de hockey

Ese pequeño y atendible bajón lo llevó, con el sueño de llegar lo mejor preparado posible a Tokio 2020, porque consideraba que por edad y experiencia sería su momento, a radicarse en Finlandia, donde se mudó para ponerse a las órdenes del prestigioso entrenador Kari Ihalainen.

Cuando volvía a la Argentina, se refugiaba en Marcos Paz y no dejaba de colaborar junto a su novia y a la campeona olímpica de judo Paula Pareto con los más necesitados, como el merendero “Los Pepitos” de Merlo, donde seguramente extrañarán sus acciones solidarias con aquéllos que más lo necesitaban.

Su partida conmocionó al ambiente del deporte, que lo recordará como ejemplo de humildad, respeto y solidaridad.

Braian Toledo... Todavía recuerdo cuando lo conocí... a él y a su historia de humildad, de trabajo, de esfuerzo y superación.

Gracias Braian por llevar siempre la bandera Argentina tan lejos como tu jabalina. pic.twitter.com/jFKp89QnzP — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 27, 2020

Tengo una tristeza infinita.

A Brian Toledo lo vi crecer.



Lo recordaré como el atleta extraordinario que fue, ganando su medalla de oro y por su compromiso y solidaridad con los pibes de los juegos Evita.



Estarás presente en cada pibe que sueñe en un futuro mejor. pic.twitter.com/JR2hQfeMgv — Claudio Morresi (@ClaudioMorresi) February 27, 2020

Enorme tristeza por el fallecimiento de Braian Toledo, un ejemplo de sacrificio y humildad para el deporte nacional.



Un fuerte abrazo a su familia y amigos en este momento tan difícil. — Matías Lammens (@MatiasLammens) February 27, 2020

EL MENSAJE DE LA SECRETARIA DE DEPORTES

La Secretaría de Deportes lamenta la muerte del querido Braian Toledo, un atleta ganador en las pistas y en la vida, un ejemplo de superación en todos los ámbitos. Respetado por todos, deja una huella imborrable para el deporte. Nuestra condolencias a su familia y amigos. pic.twitter.com/01E7RjrVuj — Deportes Argentina (@DeportesAR) February 27, 2020