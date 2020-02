Martina, de 9 años, podrá jugar en un equipo de varones en la Liga de fútbol infantil de San Francisco

Martina Raspo, la nena de 9 años a la que no la dejaban jugar con los varones, fichó hoy en el Club Tiro Federal de Morteros y participará por los puntos con el equipo en la Liga de fútbol infantil de San Francisco, Córdoba.



"Soy nena y a las nenas no se les permite jugar por los puntos", decía Martina en un video que se viralizó en las redes sociales y sumó el apoyo de las futbolistas Lorena Benítez, Julieta Cruz (Boca); Mili Menéndez (Racing), Vanina Correa, Federica Silvera (San Lorenzo), Antonella Tatulli (Defensores de Belgrano), Leonardo Di Lorenzo, jugador de Temperley; la periodista y DT Mónica Santino y el ex jugador Luis Artime, entre otros.



Carolina Bulacio, madre de la niña, había mandado una carta a las autoridades de la Liga Regional de San Francisco en diciembre de 2019 para que modificaran el estatuto que no permitía la inscripción de mujeres en los equipos de varones.



"Nunca me respondieron hasta hoy, que me llamaron del club para que Martina firmara. Yo creo que fue por la visibilidad que nos dio el video, estoy muy agradecida a todas las personas que nos ayudaron, estamos felices", le contó Bulacio a Télam.



Además de los que aparecen en el video, las futbolistas Florencia Bonsegundo y Rocío Correa apoyaron la causa de Martina. Bonsegundo, figura de la Selección argentina que jugó el Mundial de Francia 2019, también es de Morteros y tuvo que dejar de jugar a los 13 años porque no la dejaban competir con varones. La tucumana Correa, futbolista profesional de San Lorenzo y de la Selección Sub 20, contactó a la familia Raspo por Facebook para ponerse a disposición.



"Una buena noticia: ficharon a Martina! Después de mucho esfuerzo y con el acompañamiento de distintos sectores que lo hicieron posible, Martina pudo fichar en la Liga de San Francisco. Ahora esperamos verla en las canchas", tuiteó la cuenta oficial del INADI.



"Martina está ansiosa y re contenta, esperando que el profe la cite para jugar. Ojalá que esto sirva para ayudar a otras nenas que quieren jugar y no se los permiten. No hay una liga para nenas y a pesar de que Martu se siente cómoda entre los nenes, queremos que no sea la única", aseguró Carolina Bulacio, madre de Martina, Pablo (17 años), Juan Román (12) y Clemente (6).