Crece la preocupación por la falta de agua en medio del alerta sanitaria

En medio del alerta sanitaria por la pandemia por coronavirus, vecinos de distintos barrios de la Ciudad manifestaron su gran preocupación por la falta de agua y la imposibilidad de llevar una correcta higiene personal y del hogar.

En esa línea, Susana manifestó que en 73 entre 17 y 18 "no hay agua hace diez días en mi casa, igual que en la de mis vecinos. Hechos hecho reclamos a diferentes entidades pero no tenemos respuesta. Mi esposo se encuentra postrado con internación domiciliaria y no puede higienizarse".

Mientras Jorge, de 68 y 3, manifestó que "hoy seguimos sin agua, al igual que ayer. Es un desastre. Vuelvo del trabajo y no me puedo lavar las manos". A pocas cuadras, Laura, dijo que "no parece un accidente, sino algo programado. Esto es una falta grave".

Celeste, de 20 y 70, lanzó: "Encima Absa no atiende los teléfonos ni da respuesta. Sigue con la excusa del cambio de equipos de la Usina Bosques. Esto es un calvario, ya no sabemos a quién recurrir".

En el mismo sentido se pronunció Liliana, de 10 y 70, que pidió a la empresa prestataria que "se apiaden de la gente que necesitamos urgente del agua. Necesitamos lavarnos".

Y Raúl dijo alarmado: "Vivo en la calle 73 entre 17 y 18, hace más de diez días que el suministro de agua se encuentra interrumpido. Este problema no es nuevo, pero la falta de agua hoy nos pone en una situación de extrema vulnerabilidad frente a lo que estamos viviendo. ¿Cómo nos cuidamos sin agua? El suministro debe estar garantizado para el bienetestar y la supervivencia".

"Somos vecinos de Villa Elvira y de Altos de San Lorenzo. Hace diez días no tenemos agua. Cuando salimos a hacer compras necesitamos lavarnos las manos al volver. También terminamos saliendo a buscar agua a lo de nuestros familiares. Es una verguenza esto. No se puede vivir así, pagando por un servicio indispensable pero sin poder usarlo", manifestaron frentistas en un contundente mensaje.

En el barrio Mosconi, de Ensenada, también alertaban porque seguían sin agua "y nos siguen pidieron que nos mantengamos higienizados". Y en Villa Nueva, en Berisso, aseguraron que "estamos ain gua desde el domingo, no podemos ni lavarnos las manos ni mantener la higiene de la casa, así no se puede prevenir nada".

Misma situación reportaron en 65 y 17, 8 y 62, 15 y 43, 2 entre 67 y 69, 68 entre 2 y 3, 68 entre 4 y 5, 7 y 68, 71 entre 7 y 8, 19 y 72, 79 entre 118 y 118 bis, y 73 y 117, entre otras direcciones.

MÁS TESTIMONIOS DURANTE LA TARDE

* María del Carmen Bakas, de 6 entre 79 y 80: "No puede ser que Absa nos deje sin agua en medio de esta emergencia sanitaria".

* Angela Carusone, de 78 bis entre 8 y 9: "Desde mayo del año pasado que tenemos problemas con el agua. En noviembre la situación fue peor y ahora no tenemos ni una gota. Es una barbaridad".

* Alicia Alaimo, de 60 entre 14 y 15: "No se puede vivir sin agua. No tenemos ni una gota. Es una vergüenza lo que hace Absa"

* Laura, de 13 y 60: "Hace 10 días que no tenemos agua. Así no podemos vivir y menos en esta situación con el coronavirus dando vueltas".

* Elsa Hansen, de 54 entre 10 y 11: "Es desesperante la situación. Nos piden que nos lavemos las manos y no tenemos agua. Soy una persona mayor, soy grupo de riesgo".

* Amelia Marchán, de 70 entre 20 y 21: "Hace 15 días que padecemos falta de agua y baja presión. Es increíble que en medio de esta situación Absa no nos de una solución".

* Aidé, de la zona de la Terminal: "Desde ayer estamos sin agua y Absa no nos da respuestas".

* María Díaz, 4 entre 64 y 65: "No tenemos ni una gota desde ayer. Encima de todo este tema de desastre por el coronavirus, tenemos que lavar todo con lavandina pero ¿cómo quieren que tomemos recaudos?".

* María Beatriz Urrutia, de 7 entre 71 y 72: "Estoy en cuarentena porque vine hace unos días de Brasil y no tengo agua. Llamé a Absa y me dijeron que estaban arreglando una bomba. Es terrible no tener agua en estos momentos con el coronavirus".

* Andrea Benavídez, de 67 entre 5 y 6: "Desde el 15 de marzo que no tenemos agua y encima en Absa no nos atienden".

* Elsa Pierro, de 68 entre 3 y 4: "No tenemos agua, la situación es desesperante. No se puede creer que en medio de la pandemia estemos viviendo esto".

* Beatriz Dodero, de 116 entre 78 y 79: "¿Qué pasa que no hay agua en Villa Elvira? Con todo esto del coronavirus no se puede vivir tranquila. Soy una persona mayor y necesito agua".