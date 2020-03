“En Europa se lo tomaron a chiste y ahora se están pagando las consecuencias”

A las ocho y media de la mañana del pasado domingo, un avión de Lufthansa -con un ochenta por ciento cubierto en su capacidad- aterrizaba en Ezeiza. Uno de los pasajeros de dicho vuelo era Horacio Cifuentes.

El platense, número uno de Argentina en Tenis de Mesa, regresaba de Portugal. Bajó con barbijo y después de hacer los trámites en Migraciones se reencontró con sus padres en el hall del aeropuerto tomando todas las precauciones del caso por el tema de coronavirus. Cerca del mediodía llegó a su casa de Villa Argüello, donde quedó guardado en cuarentena.

“Hasta ahora no presento ningún síntoma. Llevo tres días de cuarentena (hasta ayer), pero he tomado todos las precauciones del caso, ya que me encuentro aislado en mi casa del resto de mi familia”, comenzó diciendo Horacio Cifuentes en el diálogo que mantuvo con este medio.

En su propia habitación, Cifuentes se montó un “mini-gimnasio” donde desarrolla sus actividades física en forma diaria. “Todos los días me encargo de hacer por lo menos dos horas de mis ejercicios para no perder la forma”, recalcó el deportista que todavía sueña con participar en los Juegos de Tokio 2020.

Horacio, como quedó dicho, cuenta con su habitación. Un baño exclusivo para él; mientras que a la hora de comer cuenta con sus propios cubiertos, plato y vaso. Y en el caso que tenga que cruzarse con sus padres guarda la distancia correspondiente. “Igualmente mi mamá se encuentra todo el día desinfectando la casa para evitar cualquier contratiempo en el futuro por el tema del virus”, resaltó.

En un momento de la entrevista telefónica, cerca de la una de la tarde de ayer, Cifuentes tuvo que interrumpir la charla. “Es la policía que está tocando el timbre de mi casa”, dijo exaltado Horacio a este cronista por lo que interrumpió la conversación.

“El lunes cumplí 22 años. Fue algo raro al estar en cuarentena, ya que nadie me pudo venir a saludar”

El propio Cifuentes se encargó de retomar la conversación telefónica diciendo que “sí, era la policía del barrio, cuya comisaría queda a dos cuadras de mi casa, fue para constatar si estaba haciendo la cuarentena. Tuve que firmar un formulario por una orden de Migraciones. La verdad que me cayó muy bien el hecho que se haya adoptado una medida de este tipo como control para todos aquellos que ingresamos al país durante este período de tiempo desde el exterior”, subrayó.

Más adelante, Cifuentes contó lo que tocó vivir en el continente europeo. “La verdad que tuve mucho miedo y por eso le dije a mi entrenador Gustavo (Levisman), que me quería volver. Enseguida se puso en contacto con el Enard y la dirigencia de dicho ente resolvió que regresaremos de inmediato todos los jugadores de Tenis de Mesa que nos encontrábamos distribuidos en Europa”.

“En un primer momento, Europa se lo tomaron a chiste el tema del coronavirus -continuó diciendo Cifuentes-, ya que cuando íbamos a entrenar era todo risas. Ahora se dieron cuenta que era algo en serio y lamentablemente se están pagando las consecuencias con miles de infectados y lo peor una enorme pérdida de vidas humanas”.

Antes de regresar al país, Cifuentes viajó con otros jugadores a la ciudad de Katowice, en Polonia, para disputar un torneo. “Una vez que llegamos, ese mismo día, comenzamos a entrenar y una jugadora japonesa tuvo fiebre. Se desató la alarma entre todos los participantes, pero por suerte el test le dio negativo, ya que en caso contrario nos tendríamos que haber quedado en cuarentena”.

En relación con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que a pesar de la pandemia por el virus COVID-19 que se expande por todo el mundo creando pánico en el mundo entero, los dirigentes del COI se mantienen firmes en no variar la fecha de disputa entre el 24 de julio y el 9 de agosto, Cifuentes comentó que “todavía no hay ninguna resolución en cómo será la clasificación para el resto de los participantes que tenemos la posibilidad de acceder a la cita olímpica. Por ejemplo, el Preolímpico que se iba a disputar durante el mes de abril, en Rosario, se suspendió. En el caso que fuese por ranking tengo muchas posibilidades de ir a Tokio”. En la actualidad, el platense se encuentra en el puesto 70 dentro los mejores del mundo del Tenis de Mesa.