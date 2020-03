“Tuve que pasar momentos de mucha incertidumbre”

Nicolás Moscardini está mucho más tranquilo. Después de consagrarse campeón del TC2000, en el mes de diciembre, tuvo que vivir un verano entre mucha ansiedad y nervios, porque pasaban los días y no cerraba la posibilidad de ser parte de la temporada 2020 del Super TC 2000.

Finalmente, el talentoso piloto platense selló el acuerdo con el equipo Puma Energy Honda Racing, donde tendrá como compañeros a Juan Manuel Silva, Fabián Yannantuoni y Juan Ángel Rosso en la conducción del Honda New Civic.

“La verdad que viví con muchos estrés, debido la ansiedad que me generaba que veía que pasaban los días y no podía cerrar el acuerdo con ningún equipo. Estuve en conversaciones con Renault, pero terminé acordando Honda”, le comentó Moscardini en diálogo con este medio.

La cuestión de que Nico no podía concretar su desembarco al Super TC2000 era por el presupuesto y los sponsor. El automovilismo no está ajeno a la realidad económica que vive nuestro país.

Este será el primer desafío para Moscardini en el automovilismo grande de Argentina, luego de haber realizado la escalera de aprendizaje que propone la categoría de mayor tecnología del continente: Fórmula Renault, TC2000 y Súper TC2000.

“Son consciente que estoy dando un gran salto en mi carrera deportiva. Me resulta difícil dimensionar la marca que voy a representar, ya que Honda tiene una historia inmensa dentro del automovilismo. Conozco la gente que trabaja en el equipo y eso me da tranquilidad y expectativas para la temporada. Llegar al Súper TC2000 es un sueño hecho realidad, trabajé desde los 6 años para lograrlo, el camino fue largo pero valió la pena recorrerlo. Al mismo tiempo tengo que demostrar que puedo estar a la altura de la categoría, para eso debo aprender de mis compañeros, principalmente de la experiencia del Pato Silva”, subrayó.

Nico Moscardini, con sus 18 años, será el piloto más joven de la categoría, cuando el 22 de este mes se ponga en marcha el calendario del Súper TC2000 en el autódromo “El Zonda Eduardo Copello” de la provincia de San Juan; aunque en pocos días estará en Córdoba probando por primera vez el Honda New Civiv con los restantes pilotos de la categoría.

“No veo la hora de subirme al auto, pero ya falta poco. Me voy a encontrar con grandes y experimentados pilotos en la pista, pero a su vez esto me motiva”, concluyó el joven nacido en Los Hornos, que tendrá el privilegio de correr con ex piloto de F1, el brasileño Rubens Barrichello, que será parte del staff de Super TC2000 con Toyota.