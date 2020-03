No hay dinero en los cajeros y en algunos bancos de la Ciudad crece la tensión

En una fecha importante teniendo en cuenta que es periodo de pago a jubilados, los platenses no consiguen dinero en los cajeros después de hacer varios metros de cola, aún en una época excepcional por encontrarse en vigencia la cuarentena debido al coronavirus. "Parece Navidad", aseguraron algunos trazando un paralelismo con una época en la que suele haber faltante de plata.

La situación reviste diferentes preocupaciones en los ciudadanos: desprotección ante la pandemia, la factibilidad de sufrir una multa, la falta de dinero y la imposibilidad de pagar con tarjeta de débito en comercios de barrio.

En contacto con este medio, Lilian aseguró que "muchos comercios no están recibiendo tarjetas de débito para pagar y no podemos comprar elementos esenciales"

"En City Bell no podemos retirar plata ni en Supermecados", agregó y comparó el momento con las fechas festivas: "parece Navidad. No podemos seguir así. No hay Plata en ningún cajero. Desde el viernes recorriendo cajeros con riesgo de contraer el coronavirus y que nos hagan las multas también"

Por su parte Alejandra apoyó la preocupación de Lilian y aseguró que "ningún Banco Provincia de la zona de City Bell Bell, ni otros de la zona, tienen dinero".

En tanto, en diferentes llamados que llegaron a EL DIA, varios platenses denunciaron situaciones similares en otros banco del centro de la ciudad. "En el Banco Industrial de 13 e/ 57 y 58, estamos haciendo fila desde las 8 y los cajeros están sin plata, la gente empezó a aplaudir y llamaron a la policía. Si seguimos así vamos a cortar la calle. No somos delincuentes, queremos cobrar porque no tenemos un peso", destacó Olga y agregó: "la fila pega toda la vuelta por 59"

Liliana Beatriz Crudi, también aportó su testimonio en un cajero del Banco Provincia de 44 e/ 27 y 28: "Un sólo cajero con dinero en 44 entre 27 y 28 del Banco Provincia. Además no respetan las distancias. Muchísima gente hay, algunos protegidos pero muchos no. Recién a las 9:50 llegó alguien del banco y habilitaron otros dos cajeros más. Una vergüenza porque tienen a la gente en la calle y no hay policías controlando las medidas de seguridad mínimas. Esto se puede reiterar mañana".

Otra vecina platense sostuvo que "los bancos Superville también están cerrados y los cajeros vacíos. Otros familiares tampoco pueden cobrar".