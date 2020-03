Junto a Berni y Frederic, Kicillof anunció que lanzará un nuevo plan de seguridad

En un acto que buscó mostrar alineamiento con Nación después los tensos cruces de las últimas semanas, el gobernador Axel Kicillof encabezó ayer el cierre del Operativo Sol junto a la ministra nacional de Seguridad Sabina Frederic y el titular del área bonaerense, Sergio Berni.

En el predio de la Escuela de Formación de Policía Juan Vucetich, pusieron en funciones a la nueva cúpula de la Policía Bonaerense y anunciaron la próxima presentación de un plan integral de seguridad, después de las críticas opositoras por la falta de referencias al tema en el discurso de Kicillof de apertura de sesiones ordinarias.

Junto a Berni, el Gobernador ratificó en el puesto de Superintendente General de Policía al comisario general Daniel Alberto García, quien había quedado en ese lugar tras el retiro de Fabián Perroni, el último jefe de Policía del Gobierno de María Eugenia Vidal.

El ministro puso también en funciones al subjefe de la bonaerense, el también comisario general Jorge Oscar Figini, nombrado como superintendente de Planeamiento y Operaciones Policiales de la fuerza. “Venimos a pedirles que trabajen todos los días, que pongan su esfuerzo y su voluntad, y que hagan sentir a los y las bonaerenses el orgullo por su Policía de la provincia de Buenos Aires”, dijo Kicillof. “Necesitamos que cumplan con su vocación y su deber. Necesitamos una Policía profesionalizada, jerarquizada, y ese es un compromiso de este gobernador. Equipada, formada, y ese es un compromiso de este gobernador. Pero necesitamos, además de la eficacia, una Policía decente y humanizada con una vocación profundamente democrática”, cerró Kicillof.

Por su parte, Berni aseguró que en el curso del mes de marzo se presentará un plan integral de seguridad para la Provincia: “Es un plan donde dialogaremos con diferentes actores, pero por sobre todas las cosas, cualquier plan es mucho mejor que no tenerlo y la Provincia hacía rato que no tenía un plan de seguridad”, detalló. Berni reclamó ó a los nuevos jefes policiales que realicen su tarea con “honor y lealtad” y pidió “que no se olviden que sobre sus espaldas llevan la enorme responsabilidad y el orgullo de conducir a estos 90 mil hombres y mujeres, que tienen su ámbito de trabajo en un país donde se eligen sus representantes y se respetan las decisiones de su pueblo”.

La de ayer fue la segunda foto que comparten Kicillof con Berni en menos de una semana. Días atrás, se mostraron juntos en un local de hamburguesas a pocos metros de la Gobernación. Después de los roces internos por los cortocircuitos que protagonizó con su par nacional Sabina Frederic, que hicieron ruido en el vínculo con la Rosada, el gesto de Kicillof se leyó como una señal de sintonía con su ministro de Seguridad, quien llegó a ese sillón por pedido expreso de Cristina Fernández.