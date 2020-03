Londero devolvió la esperanza tras la derrota de Mayer

El triunfo de Juan Ignacio Londero fue la buena noticia del viernes para el equipo argentino de Copa Davis, que ayer cerró el primer día empatado 1-1 con su par de Colombia.

El Topo, en segundo turno, derrotó 6-7 (8), 6-3 y 6-2 a Santiago Giraldo para volver a soñar con clasificar a la fase final del tradicional torneo. Fue un debut de diez para el chico, que aportó el respiro necesario luego del mal comienzo de Leo Mayer.

Luego de quedarse con las manos vacías en el primer set, muy parejo y de tanto y tanto, Londero empezó a ser más preciso y con un contundente golpe de revés se quedó con el segundo turno. En el tercero no dejó dudas y en el tercer punto liquidó las acciones.

“Tengo una alegría inmensa. No estaba jugando bien, pero pude sacarlo adelante. No tuve este tipo de sensaciones en mi vida tenística. En el primer set tuve dos set points pero los perdí. Por suerte no me caí de la cabeza y logré revertirlo. Jugar Copa Davis es lo mejor que le puede pasar a un tenista. En mi caso, además, lo pude ganar”, relató el cordobés luego del sufrido pero merecido triunfo.

Argentina había quedado rápidamente en desventaja ante Colombia por 1 a 0, luego de la dura derrota del correntino Leonardo Mayer ante el local Daniel Galán por 6-1 y 6-4, en el primer punto de la serie.

Colombia tuvo un inicio demoledor en la serie a partir de un primer set casi perfecto de Daniel Galán, que sometió desde el juego y lo mental a un Mayer que fue una sombra sobre los 2.630 metros de altura de la ciudad de Bogotá.

El Yacaré evidenció falencias propias del flojo presente que atraviesa (perdió los seis partidos jugados este año en el circuito ATP) y ni su mayor experiencia en la Copa Davis (15 series jugadas contra seis de su rival) alcanzó para imponer condiciones ante un Galán (148 del mundo), lapidario con su servicio y certero para elegir los momentos de ataque en la fase de recepción.

Así, el colombiano se quedó con el primer set por un claro 6-1, para luego cerrar la historia con el 6-4 del segundo set.

Hoy juega el dobles

La serie se definirá hoy a partir de las 14 con el punto de dobles y los otros dos singles restantes. La misma pone en juego nada más ni nada menos que una plaza para la fase final de la Davis, que se disputará del 23 al 29 de noviembre en La Caja Mágica de la ciudad de Madrid.