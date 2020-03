Siguen los reclamos por pérdidas de agua en la Región

Las pérdidas de agua son uno de los reclamos más frecuentes entre los vecinos de la Región. Durante la jornada, usuarios dieron cuenta del desperdicio del servicio en distintas direcciones a través del Whatsapp del diario El Día.

En esa línea, una frentista llamada Claudia dijo que en 37 entre 14 y 15 "venimos reclamando hace meses a Absa por una pérdida de agua. Vinieron y certificaron que el arreglo les corresponde, pero jamás lo hicieron. Es un caldo de cultivo".

Por su parte, Carlos manifestó que en 461 y 14 la situación es similar. "Hay una lagunita de agua estancada llena de mosquitos y larvas. ¿Dónde está el Municipio?", dijo y alertó por el dengue.

Un vecino que se identificó como Ernesto, en tanto, aseguró que hace tres días hay una pérdida en 69 entre 3 y 4. "Es mucha la cantidad de desperdicio. La pérdida da vuelta a toda la manzana", señaló.

Paralelamente, se sostienen las quejas por baja presión y falta de agua hace varios días en la zona de Parque Savedra y en Villa Elvira.

"Hace 7 días que no tengo agua. Hay muy poca presión y los tanques no llegan a cargarse, encima Absa no da respuesta", dijo Lucía desde 5 y 74. Y Cristina, desde 56 entre 14 y 15, denunció: "No tengo presión de agua hace días y Absa responde que todo funciona perfectamente. No se entiende".