Se potencia la bronca por los operativos de vacunación antigripal en la Ciudad

Crece la bronca en la Ciudad por la falta de vacunas antigripales. Afiliados a PAMI no encuentran dosis en las farmacias, tampoco hay para aplicárselas pagándolas en forma particular. Y ayer, en una de las mañanas más frescas del otoño, mudaron el operativo antigripal de la Municipalidad al centro Malvinas, de 19 y 51, situación que generó las quejas de numerosos vecinos, fundamentalmente mayores de 60 años, que se encontraran con la novedad al llegar a los lugares donde se hacía la campaña oficial hasta el lunes pasado.

A su vez, desde hoy se suma a la campaña antigripal la obra social IOMA, que tiene como novedad la posibilidad de recibir la dosis en las viviendas para afiliados que presentan cuadros de vulnerabilidad física y no pueden trasladarse a las farmacias. Sin embargo, ya advierten en las farmacias de la Ciudad que la obra social bonaerense limitó a 10 dosis por cada local, lo que podría ser otro foco de reclamos.

Una vecina que se comunicó ayer con este diario dijo que se había anotado para darle la vacuna antigripal a la madre en una farmacia de la zona de plaza Yrigoyen y se encontró con que no había más dosis y que no saben cuándo volverán a contar con las dosis. “Recomiendan que vacunen a los adultos mayores y no se cuida a la gente. Y PAMI no atiende, como suele ocurrir”, expresó la mujer.

“Es un tema repetido pero quería decir que mi madre es de edad avanzada y afiliada de PAMI. No hay vacunas en ninguna farmacia, ni siquiera particular. Los farmacéuticos lo atribuyen a que no hay en los laboratorios”, comentó otro vecino.

“Somos jubilados, tenemos PAMI y en todo City Bell no conseguimos vacunas contra la gripe. Ya recorrimos farmacias de 20 y 473, 467 y 19, 467 y 15a, y Lacroze entre 15 y 16. Ninguna tiene, es un desastre”, relató Roberto Succheli, vecino de esa localidad.

En tanto, desde Barrio Obrero, Berisso, Dante aseguró que “recorrí tres salitas y en ninguna tienen vacunas”. “Fui a centros de salud de 33 y 169, a uno que está en Villa Zula y a la unidad sanitaria Nº 42, pero no había en ninguna”, contó.

En el vacunatorio de plaza Malvinas hubo quejas porque “mudaron el operativo de un día para el otro, no lo avisaron con anticipación y la gente tiene que trasladarse aún más, hacer la cola en la vereda con semejante frío y con esto se desprotege a los grupos de riesgo”, expresó Alicia.

Raúl Ramos Ruiz, jubilado de 75 años, y tiene una operación pendiente de vesícula. Contó que “primero fui a los vacunatorios de 14 entre 54 y 55 (le dijeron que no tenía más), me dijeron que vaya a 55 entre 18 y 19 (tampoco) y me mandaron al de plaza Islas Malvinas, donde tampoco tenían más. Me dijeron que vuelva la semana que viene y ahora se deberá reprogramar la operación”.

Desde la Municipalidad informaron que “la Región Sanitaria XI entregó el último sábado 2240 vacunas. El municipio continúa cumpliendo con el cronograma de aplicación, atendiendo a la gran demanda que se ha generado frente a la emergencia sanitaria. Hoy –por ayer- se aplicaron 200 vacunas en el Centro Cultural Islas Malvinas. No obstante, se espera que la Provincia continué con la entrega de dosis.

Asimismo, desde el área de Salud local se aseguró la entrega de vacunas para hoy, mañana y el viernes, de acuerdo al cronograma establecido por terminación del DNI.

IOMA

Desde hoy comienza la vacunación antigripal de IOMA. Para mayores de 65 años y grupos de riesgo. Quienes tienen más de 65 años puede solicitar un vacunador a su domicilio ingresando a la web www.ioma.gba.gob.ar o llamando a la delegación que le corresponde por la ciudad en la que reside. Para vacunarse en las farmacias, los afiliados deben concurrir con DNI y carnet de afiliación en las farmacias adheridas a IOMA más cercana a su domicilio. Para los mayores de 65 que eligen esta opción no será necesario que presenten la receta.

