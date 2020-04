Trump aprovechó la volada y le dio con todo a China

La pandemia elevó aún más la tensión internacional y de algunos de los países más afectados, luego que China reconociera muchos más muertos.

“Este régimen autoritario tenía información, tenía datos. Ahora está muy claro que el Partido Comunista Chino y la OMS no pusieron esa información en el espacio internacional como se requiere que lo hagan de manera oportuna. El resultado de eso es que ahora tenemos esta pandemia global”, denunció el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, a quien se sumó en tono de queja el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Necesitamos saber lo que realmente pasó”, agregó el funcionario estadounidense, poco antes que el propio Donald Trump asegurara que el número de muertos en China “es mucho más alto que en Estados Unidos”.

De todos modos, no fue este el único frente de polémica que tuvo el presidente estadounidense. Trump y el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, se enzarzaron en un duro toma y daca por la gestión que han hecho de la crisis del coronavirus. Cuomo defendió que el estado no podrá reactivar su economía mientras no disponga de capacidad para hacer pruebas masivas, para lo que necesita ayuda del gobierno federal.

Sin esperar a que el gobernador terminase de hablar, Trump acudió a Twitter para atacar al político demócrata y decirle que “debería pasar más tiempo ‘haciendo’ y menos ‘quejándose’”.

Las interferencias provocadas por la pandemia en la política llegaron también a Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro se presenta como un ferviente opositor a la cuarentena para evitar la parálisis económica del gigante sudamericano.

Bolsonaro aseguró haber recibido un informe sobre un supuesto plan para derrocarlo, orquestado por el gobernador de San Pablo, Joao Doria, y el jefe de Diputados, Rodrigo Maia.

LOS PAÍSES MÁS AFECTADOS

De los países más golpeados por la enfermedad en Europa, Reino Unido informó 847 nuevas muertes en las últimas 24 horas, aunque el gobierno aseguró que la tasa de mortalidad comenzaba a estancarse y anunció un paquete millonario para desarrollar una vacuna y financiar programas médicos.

Italia, en tanto, registró el número más alto de personas curadas en un día, en el marco de una “firme ralentización” de la curva de contagios. Mientras que en España, el gobierno puso en marcha un nuevo sistema de notificación de casos que todavía está reajustando y que marcó una cifra de muertes en las últimas 24 horas de 585, lo que elevo a un total de 19.613. (Telam)