En la Región, más de 72.700 personas cobrarán el ingreso de emergencia

“Es el sector económico más difícil de asistir”, repiten en ámbitos gubernamentales. Es ese que hasta ahora no era beneficiario de planes sociales y que fue afectado duramente por el parate económico que provoca la cuarentena obligatoria. Entre La Plata, Berisso y Ensenada este grupo económico suma, inicialmente, a más de 72.700 personas y está integrado, fundamentalmente, por monotributistas de baja ganancia y trabajadores informales. Son los que esta semana cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos, dispuesto por el gobierno nacional para ayudar a paliar la crisis.

Allí entran desde plomeros y herreros hasta choferes de taxis y empleados no registrados. En La Plata, los que cumplieron los requisitos dispuestos por la Anses para acceder a la acreditación del plan en la segunda instancia, es decir, los que no perciben Asignación Universal por Hijo (AUH), son 52.684 personas. En Berisso son 12.540 y en Ensenada, 7.545.

Este grupo tramitó en el organismo el auxilio para contribuir a paliar el duro impacto de no poder trabajar, en medio de la emergencia sanitaria por la expansión del contagio del coronavirus, y que ayer, según su número de documento, comenzó a acceder al monto establecido.

Se trata de trabajadores monotributistas de las categorías A y B, cuyas ganancias oscilan entre 7.000 y 26.000 pesos, así como trabajadores no registrados, a excepción de quienes cuentan en su grupo familiar con miembros que cobran jubilaciones y pensiones contributivas.

Así lo confirmó ayer a EL DIA, la jefa regional Conurbano II de la Anses, Paula Lambertini, quien subrayó que la medida de asistencia “fue diseñada para aquellos cuentapropistas o pequeños comerciantes que no tienen capacidad de ahorro para enfrentar este momento y requieren para sobrellevar este momento de un sustento para su grupo familiar”.

También recordó que ayer el cronograma de acreditación de estos 10.000 pesos comenzó con los DNI finalizados en 0 y que continuará hasta el 5 de mayo, en la modalidad que cada beneficiario haya elegido. Los beneficiarios de la AUH percibieron el monto en los primeros días de abril, en tanto que durante esta semana será el turno de este sector, que tuvo la opción de pedir la acreditación en cuentas bancarias o bien elegir recibirlo a través del Correo, según cada caso. También indicó que los reclamos podrán realizarse desde hoy en www.anses.gob.ar.

Ayer, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, confirmó que se abrirá una nueva instancia de revisión para evaluar la situación de quienes se inscribieron y no cumplieron los requisitos dispuestos inicialmente (Ver aparte). En este marco, la directora del Consejo Provincial Universitario, Florencia Saintout, anunció que ya coordinó con el organismo la posibilidad de que los estudiantes universitarios que no viven en sus hogares de origen, a pesar de no tener actualizado en el DNI su lugar de residencia, puedan acceder al beneficio, enviando su información a consultas@anses.gov.ar

A través de la Anses el gobierno nacional lanzó la asistencia por única vez, destinado a llegar a los sectores cuentapropistas, afectados por la emergencia del COVID-19. Quedan excluidos del beneficio quienes perciben ingresos estables como jubilaciones o pensiones, aquellos que integran un grupo familiar en el que ya se otorgó el IFE a otro miembro, o que gocen de distintos planes sociales o seguros de desempleo, además de los monotributistas categoría C.

Lambertini confirmó ayer que se realizará en los próximos días la convocatoria a una nueva inscripción, además de la evaluación de quienes se inscribieron y no cumplieron con los requisitos.

Como viene publicando este diario, la caída de la actividad económica en la Ciudad viene afectando con dureza a sectores activos que, producto del confinamiento y la cuarentena obligatoria, están asfixiados por la imposibilidad de generar ingresos.

