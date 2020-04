Mayo en cuarentena: qué traen Netflix, HBO y el resto para sacarnos del aburrimiento

La cuarentena se extendió, otra vez, y las opciones televisivas se van agotando para la mayoría de los televidentes. Pero por suerte, vivimos en un mundo de novedades televisivas constantes, infinitas, una oferta perpetua de nuevas series que se renovará con todo en mayo, con series de Ryan Murphy, Wainraich, Damien Chazelle, el creador de “The Office” y más: mayo será un gran mes para pasar frente al sillón.

Y arrancará con todo: el 1º de mayo, este viernes, Netflix pondrá en pantalla varios estrenos importantes. Una de sus grandes apuestas para la temporada es “Hollywood”, una serie sobre los años dorados de la industria cinematográfica de Ryan Murphy, el creador de éxitos que van desde “Glee” a “American Horror Story”. El mismo día debutarán en la plataforma “Si supieras”, una comedia romántica adolescente, “Casi feliz”, serie cómica semibiográfica protagonizada por Sebastián Wainraich, y “Into the night”, serie apocalíptica belga que quiere convertirse en la próxima “Dark” y debutará justo a tiempo para que el público se obsesione.

La gran apuesta de la N roja, quizás para todo el año, llegará una semana después: el 8 de mayo llega la esperada primera serie de Damien Chazelle, el oscarizado director de “La La Land” y “Whiplash” (también de la subvalorada “First Man”, sobre un pianista de jazz que se muda a París para dirigir un club llamado “The Eddy”. En la historia se entremezclan romances, asuntos ilícitos en la oscuridad de la noche y el pasado de la música jazz.

El servicio on demand más popular cerrará el mes con otro gran estreno, “Space Force”, la serie que marcará el regreso del enorme Steve Carell a la televisión, y también su reunión con Greg Daniel, el cerebro detrás de “The Office” y “Parks & Rec”.

La premisa es lo suficientemente ridícula para que esta pueda convertirse en una de las comedias del año: Carell es un general de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que espera un importante ascenso que no consigue; en lugar de eso, le asignan la tarea de formar a los nuevos miembros de la sexta división del ejército, la recién creada Fuerza Espacial.

Netflix estrenará también este mes la quinta temporada de “Billions” (el 4 de mayo), un nuevo especial de stand up de Seinfeld (5 de mayo), algo de cine clásico para los cuarentenados cinéfilos (“Psicosis” y “Casino” llegan el 22 de mayo), la excelente cinta latina “Ya no estoy aquí” (27 de mayo) y “La corazonada”, precuela de “Perdida”, con Lu Lopilato y Joaquín Furriel, basada en la obra de Florencia Etcheves “La virgen de tus ojos” (28 de mayo).

MÁS ALLÁ DE NETFLIX

Pero no solo de Netflix vive el hombre: otros servicios on demand también quieren aprovechar la cuarentena para lanzar importantes apuestas, ahora que todo el público está en casa deseoso de contenido. HBO tendrá dos estrenos en América latina el próximo mes, la esperada “I know this much is true”, que llegará el 11 de mayo con Mark Ruffalo interpretando a gemelos, en la que Dominick narra su problemática relación con su hermano gemelo Thomas, un hombre paranoico y esquizofrénico, y su esfuerzo por sacarlo de un asilo; y “Hard”, adaptación de la serie francesa del mismo nombre sobre una abogada que acaba de enviudar y que descubre que el modus vivendi de su cónyuge no era el que él le decía: La herencia recibida es una productora de películas porno a punto de la quiebra y ella tendrá que adaptarse si quiere seguir viviendo la vida a la que está acostumbrada.

El canal premium continúa además con capítulos estreno de “Westworld” (termina el próximo domingo) y “Run” (termina el 24 de mayo), dos de sus ficciones más vistas, y también pondrá a disposición de sus usuarios varias películas estreno, como “Jefa por accidente”, “Chicos buenos” y “Un amigo abominable”. Guardará para junio “Betty”, serie sobre un grupo de mujeres skaters basado en la aclamada película de Crystal Moselle, “Skate Kitchen”, que se estrena en EE UU en mayo.

El canal, además, sigue expandiendo la selección de contenido disponible al público de forma gratuita, sumando desde esta semana tres nuevas series para ver sin costo a través de HBO Go o del sitio web de HBO: “Insecure”, “Ballers” y la gran “Barry”, una de las grandes series de 2019.

Otro gran estreno de mayo llegará el sábado: “Upload” es otra serie creada por Greg Daniels, en esta ocasión para Amazon Prime Video, que mezcla el habitual humor del autor con una trama al estilo “Black Mirror” o “Years and Years”. Se trata de una comedia de ciencia ficción situada en un futuro tecnológicamente avanzado donde los humanos pueden ascender a una vida futura virtual cuando se encuentren cerca de la muerte: la serie sigue a un joven desarrollador de aplicaciones que se despierta en un hospital después de un accidente de coche en conducción autónoma, necesitando elegir su destino rápidamente. Después de una deliberación rápida con su novia, elige subir a la vida de lujo virtual de la familia de ella, solo que en esa vida más allá de la muerte conocerá a su alma gemela...

Amazon Prime también estrenará en mayo la segunda temporada de “Homecoming”, la exitosa y paranoica serie que para esta segunda entrega, que se estrena el 22 de mayo, no tendrá a su protagonista, Julia Roberts, ni a su creador, Sam Esmail.

Más estrenos incluyen la animada “Central Park”, nuevo show delc reador de “Bob’s Burgers” que llega el 29 de mayo a Apple TV, y el documental sobre “The Mandalorian”, que aterriza en la plataforma de Disney, todavía no disponible en Argentina, el 4 de mayo. El viernes, en tanto, Mubi realizará una proyección virtual y gratuita de “Ema”, la nueva cinta de Pablo Larraín, con de una exclusiva sesión de preguntas y respuestas grabada.

EN EL CABLE

En el cable, en tanto, también habrá varias opciones: Adult Swim, segmento de animación para adultos, llegara a Argentina desde el sábado, a través de la pantalla de Warner Channel, con series como “Rick and Morty” y “Final Space” en su grilla, además de los clásicos “Robot Chicken” y “Aqua Teen Hunger Force”. El segmento se transmitirá de lunes a jueves, y sábados, a la medianoche.

El viernes, en tanto, TNT pondrá en pantalla el final de “Gunpowder”, serie que recrea los hechos ocurridos alrededor de La Conspiración de la Pólvora, el fallido plan para asesinar al Rey Jacobo I. El canal también pondrá en pantalla entre el lunes 11 y el viernes 15 un especial de dos películas de acción por noche, que incluyen “Batman Inicia”, “Cobra”, “Rush Hour” y “Arma Mortal”, y seguirá con sus estrenos de los domingos a las 22: este mes se verán “Píxeles”, “Guardianes de la Galaxia”, “La Bella y la Bestia” y otras.

Otros estrenos del mes incluyen a la miniserie del reconocido poeta y dramaturgo francés “Victor Hugo”, que llega a la pantalla de Film&Arts el martes 5 de mayo a las 22; la serie italiana “La Vida Prometida”, que trae la amarga y desesperada historia de Carmela (Luisa Ranieri) en su viaje de Sicilia a la América de la década de 1920, caracterizada por la prohibición, la crisis económica y el crimen organizado, y que se verá desde el miércoles 6 de mayo a las 22 por Europa Europa; y la cuarta temporada de la premiada “Poldark”, que regresa por Film&Arts, el miércoles 13 de mayo a las 22.