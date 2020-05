Falleció la actriz Susana Ortiz el día en que cumplía 72 años

La actriz Susana Ortiz, recordada por ser la “mala” en el ciclo “Chiquititas”, emitido por Telefe desde 1995, falleció este jueves, al tiempo que estaba cumpliendo 72 años, según informó su hijo Alejo Ortiz, también actor, de acuerdo al comunicado de la Asociación Argentina de Actores.

"Lamentamos el fallecimiento de la actriz Susana Ortiz, de extensa y prestigiosa trayectoria en cine, teatro y televisión. En 2009, la AAA y el Senado de la Nación la distinguieron con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable", expresó la entidad, a la que estaba afiliada desde 1972.

Horas antes del deceso de la actriz, su hijo había publicado en Instagram: "Hoy es el cumpleaños de Susana Ortiz , no sé si sea feliz o no. Está internada hace tres meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de 'algunos' médicos y 'algunas' personas de nuestra bendita obra social.Está por fin con cuidados de fin de vida, tranquila, y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños, es eso: que se vaya en paz y tranquila. ¡FELIZ 72, mamá! Te quiero.”

Sin llegar a papeles protagónicos, sus secundarios le rindieron elogios y aplausos, como cuando en los escenarios se la vio en “Panorama desde el puente”, convocada por Carlos Gandolfo, “Los siete locos”, “Made in Lanús”, “La casa de Bernarda Alba”, “Bodas de sangre” y “La muerte de un viajante”, entre muchos títulos.

En televisión debutó en 1979 con la telenovela “Mañana puedo morir”, a la que siguieron “Todos los días la misma historia”, “Las 24 horas”, “La cuñada”, “Ella contra mí”, “Socorro: 5º año”, “Las comedias de Darío Vittori”, “Esos que dicen amarte”, “Mía, solo mía”, “Verano del 98”, “Botineras” e “Historias del corazón”, que fue lo último que hizo, en 2013.

Había nacido en el barrio de Flores el 30 de abril de 1948, y estuvo casada con León Moguilner, padre de su hijo Alejo, y tras quedar viuda reincidió con el actor Víctor Bruno y tras la separación estuvo en pareja con José Goldin, también actor.