Dramático relato de unas de las víctimas del violento asalto en el barrio Las Huertas

En la noche del miércoles, al menos dos familias fueron despojadas de dinero, electrodomésticos y cosas de valor en un violento asalto ocurrido en un barrio cerrado en la localidad de Gorina ubicado en 501 y 148. Como se informó anteriormente, los malvivientes habrían tenido "el dato" de que en el lugar no habían sido todavía instaladas cámaras de seguridad para tener un completo monitoreo perimetral.

Una de las víctimas del asalto habló en exclusiva con EL DIA y dio su crudo relato de lo acontecido: "Entraron a las 20:20 mientras yo estaba cocinando, tocaron la puerta de casa y le digo a mi hijo que abra. AL abrir entra un tipo con el chaleco del de seguridad y me dice ¿estás cocinando?, era grandote, alto y gordo me agarra el teléfono que lo tenía encima y ese momento entraron dos más con la cara tapada por la mitad y otro con un pasamontaña de color negro. Uno se fue para arriba, mientras los otros revisaban todo abajo".

"Me decían ¡hija de p... donde está la plata, dónde está!, les decía que no tenía hasta que uno de ellos encontró unos dólares y los gritos y las amenazas subieron de tono. Se llevaron las joyas como cadenitas, aros, pulseras, todo lo que encontraban. Tenían más que nada valor afectivo además del monetario. Me dejaron sin nada", detalló la mujer.

La víctima contó también que "me hicieron sacar los anillos y me preguntaban si eran de oro. Se los llevaron pero al escapar se les cayeron. Luego nos llevaron al baño, anteriormente me habían vaciado una cartera donde había unos 10 mil pesos. Se pensaron que tendríamos más plata".

Sobre los delincuentes, la mujer dijo que "estaban muy organizados, eran profesionales y estaban tranquilos. Me pusieron los precintos y nos metieron al baño junto a mi hija a quien antes le dijeron que agarre una botella con agua y un vaso".

Durante mucho tiempo la mujer creyó que los ladrones continuaban en la parte inferior de la casa por los ruidos y las voces que oía. "También habían metido en mi casa a los de seguridad con las manos atadas con precintos. Creíamos que los que estaban abajo eran los ladrones porque hablaban, pero eran ellos (los de seguridad)".

Sobre el final de la pesadilla, contó que "intenté desatarme, pero mi hija por miedo me decía que no por si volvían los delincuentes. La puerta del baño la abrieron después los hombres de seguridad porque estaba la llave del lado de afuera. Escaparon por ese agujero que hicieron en el alambre perimetral. Mi hija que sí tenía las manos desatadas fue quien nos cortó a todos los precintos".

CREEN QUE LOS LADRONES SABÍAN QUE NO HABÍA MONITOREO PERIMETRAL

Los malvivientes que cerca de la medianoche de ayer irrumpieron en un barrio cerrado de la zona de Gorina habrían tenido "el dato" de que en el lugar no habían sido todavía instaladas cámaras de seguridad para tener un completo monitoreo perimetral. El dato fue aportado a EL DIA.COM por fuentes policiales que dieron detalles sobre el hecho.

Los investigadores buscan ahora en cámaras de seguridad de la zona que pudieran haber registrado el paso de los malvivientes antes o después del atraco.

En base a los datos que pudieron recabar los investigadores, al menos 10 personas de sexo masculino irrumpieron en al menos dos viviendas del barrio y con amenazas y golpes lograron quebrar la voluntad de los propietarios que optaron por entregar sus pertenencias para no ser sometidos a más violencia.

La misma fuente indicó que al entrevistarse con la policía, las víctimas destacaron que había "coordinación" en el grupo, que actuaron con mucha violencia y que la mayoría de los integrantes "hablaba con palabras y acentos de extranjeros".

Todavía no hay precisiones sobre la forma en que ingresaron al predio. Pero la policía habría detectado que en el lugar de los hechos no hay cámaras de seguridad y que los videos obtenidos solo muestran imágenes del ingreso al barrio.

En ese sentido un investigado hizo notar que "es probable" que ese dato haya sido clave para que los malvivientes planearan y acometieran el asalto.

Los delincuentes ingresaron previamente a la casilla donde Pablo Escalia (25), Emiliano Escurra (21) y Pablo Scolice (24), cumplían tareas de vigilancia para reducirlos rápidamente.

Con el ingreso libre los malvivientes (que llevaban sus rostros semi cubiertos) les quitaron los teléfonos celulares y los aparatos de comunicación interna, así como linternas y pecheras de color naranja.

De esta forma lograron un desplazamiento por el interior del barrio que no habría sido advertido por sus moradores hasta que irrumpieron en la vivienda del lote 24 donde maniataron a sus moradores, un hombre de 52 años y una mujer de 42.

Les llevaron U$D 5000, cadenas, anillos de oro, una billetera, llaves del automóvil que posee y teléfonos celulares. Luego irrumpieron en la finca del lote 31, donde maniataron a un hombre de 46 años que descansaba con su familia. De ahí se llevaron $300.000 entre efectivo y cheques, electrodomésticos y otras pertenencias.