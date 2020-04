El drama de cientos de argentinos a los que Australia les “cierra la puerta”

Antonella Capetta es una buceadora profesional platense que, a sus 30 años, dejó por un tiempo su barrio natal de Meridiano V para viajar detrás de un sueño con destino a Australia, con la finalidad de perfeccionarse en su actividad a través de los que se consideran entre los mejores cursos de buceo del mundo. Y allí llegó, en diciembre pasado, luego de recorrer también parte de Irlanda y de Nueva Zelanda. Actualmente está radicada allí, en el estado de Victoria, tomando sus cursos de buceo y trabajando en un hotel como encargada, aunque por estos días ya no haya turistas para alojar, en medio de la cuarentena que también se sigue en ese país, para solventar sus gastos.

Ella tiene visa hasta diciembre próximo, y si bien dice no estar apremiada por regresar al país tras el cierre de fronteras, se encontró con una realidad que sí es muy compleja para otros cientos de argentinos que se encuentran en Australia y están imposibilitados de volver.

“Australia -cuenta- es el destino de muchos jóvenes que buscan un lugar donde trabajar y estudiar, aprender el idioma o quizás hacer algún posgrado. Son jóvenes que trabajan en el campo, en hoteles como empleados de servicios, en obras de construcción, en gastronomía, trabajos pesados pero que entre argentinos, se hace más llevadero. Australia es un país donde el alquiler en casa compartida vale alrededor de 300 dólares por semana, una compra en el supermercado unos 50 dólares, siendo medido, para una semana. Estos datos son relevantes cuando se pone en tela de juicio que debido a las medidas de seguridad ante la ley de emergencia por detener el COVID-19, estos jóvenes se ven imposibilitados de regresar a su país debido a que las puertas están cerradas para su ingreso”.

“La situación es grave. Hace pocos días, el Primer Ministro Australiano, Scott Morrison, invitó a todos aquellos extranjeros a retirarse, diciendo “es agradable tener visitas en Australia, en buenos tiempos, pero en tiempos como este, si tu eres visitante de este país, es tiempo de volver a casa”. Debido a que el gobierno es consciente de la situación de los extranjeros y Australia no va a invertir dinero alguno en ayudar a todas estas personas que quedaron varadas en suelo australiano, la realidad es que estos chicos, en su mayoría jóvenes de 18 a 31 años, quedaron sin empleo, sin visado, sin dinero, sin ayuda del gobierno y sin poder volver a casa. Es aquí donde recae en nosotros la responsabilidad y el compromiso sobre el cual erigir una genuina vigencia de los derechos humanos y ayudar a aquellos congéneres cuya capacidad de vivir humanamente está bajo amenaza. Por eso pedimos al gobierno argentino que no se olvide de estos pibes que no se fueron de vacaciones, se fueron con un derecho de tan solo doce meses a trabajar como inmigrantes a otro país, y hoy no pueden volver. En muchos casos la situación es desesperante, con personas que requieren de una medicación diaria y no tienen acceso, o con quienes tienen familiares enfermos en Argentina. Actualmente estos jóvenes están siendo abandonados por la Cancillería argentina y por las aerolíneas, es triste pero es una realidad”.

LA VOZ DE LOS VARADOS

A través de WhatsApp, Antonella acerca la voz de compatriotas que se encuentran en una situación apremiante. Uno de ellos es Juan Djeu, un joven de San Nicolás que tiene una visa de trabajo temporal por 12 meses, y quien describe que “la mayoría de los vuelos que fueron reprogramados sabiendo que no iban a poder realizarse, forman parte de la empresa Latam, la cual en reiterados casos, siempre da la misma respuesta, incumplir y no devolver el dinero, ni el vuelo vendido. Latam nos decía que ellos nada podían hacer porque no era su culpa que las fronteras estén cerradas, lo cual parece lógico, pero no nos daban una solución más que decirnos que nos comuniquemos con Cancillería, embajada o gobierno argentino para solucionar la situación. Pero resulta que Cancillería lo único que brindaba era un formulario para completar con nuestros datos, lo cual de nada sirvió porque nadie recibió alguna ayuda o respuesta con respecto a ese formulario. La embajada argentina en Sydney estaba cerrada, atendía un australiano informando que no estaban atendiendo por la pandemia. En el aeropuerto también nos hicieron llenar decenas de planillas repetidas con nuestros datos, las cuales tampoco sirvieron de nada”.

Otro caso es el de Genoveva Lombardi, también de San Nicolás y con una visa de estadía temporal por 12 meses. Ella cuenta que “todos los que estamos acá llegamos con un pasaje de ida y de regreso, con un visado de estudiante o de trabajo. Latam me reprogramó ya 4 vuelos, y en el último caso, cuando fui a tomar el avión salió el anuncio del Presidente que cerraba las fronteras para todos. No nos dejaron ingresar, nos enteramos ahí mismo haciendo el check in cuando nos separaron de la fila. Los chilenos y uruguayos subieron todos, pero a nosotros no nos dejaron subir. Para ir al aeropuerto y volver gasté 80 dólares, estuvimos 14 horas en el aeropuerto, llamando al consulado y hablando con las aerolíneas, cuando con ese dinero, y en la situación en la que estoy, como dos semanas”.

Genoveva señala que “ahora necesitamos que haya asistencia consular, pero el Consulado está cerrado, y también al menos una guardia de salud pública, porque ¿quién se hace cargo si nosotros nos enfermamos? A muchos ya nos expiró la visa y el seguro, y si a mi me pasa algo no tengo respaldo de nadie”.

Manuel Christensen es de Mar del Plata y está en Australia con su pareja. Viajaron el año pasado y tenían pasaje de vuelta para el 16 de abril por Air New Zealand.

“El 18 de marzo -cuenta- nos enteramos que Air New Zealand no iba a viajar hasta Buenos Aires hasta el 1 de julio, por lo cual contactamos al Consulado y nos dijeron que sacáramos otro pasaje, que podríamos volver antes. El día 19 compramos pasaje para el 26 de marzo por Latam, y el día de abordar, mientras hacíamos la fila del check in, nos avisan que ningún argentino iba a poder abordar el avión, porque Argentina había cerrado sus fronteras”.

“En definitiva -concluye la platense Antonella Capetta- todos los argentinos tenemos derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, y hoy en día todas estas personas varadas en el exterior están siendo desprotegidas especialmente en el ámbito de la salud, en el medio de una pandemia que nos afecta a todos. Todos nosotros viajamos para trabajar, perfeccionarnos o estudiar, y muchos están pasando por necesidades económicas muy grandes y sin poder volver a casa. Esta es la realidad de los cientos y tal vez miles de argentinos varados en Australia”.