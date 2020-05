Abuso, armas y videos: detuvieron y allanaron al comerciante platense denunciado por una empleada

El propietario de una peluquería platense denunciado por una de sus empleadas por supuesto acoso y abuso sexual, fue detenido en el marco de la causa y su comercio y vivienda allanados en busca de elementos probatorios.

Según se indicó, la fiscal Cecilia Corfield, de la UFI Nº 15 y efectivos de la DDI La Plata orientan su investigación al hallazgo de videos obtenidos por cámaras de seguridad dentro y fuera del local en la zona de 122 y 66. Pero también la búsqueda se orienta a un arma de fuego que según la denunciante habría sido vista en el lugar de los hechos, sin que se pueda establecer si fue o no utilizada para amedrentar.

Como EL DIA.COM había informado en exclusiva, una mujer de 28 años se presentó en la DDI La Plata para denunciar a su empleador, un peluquero de la zona de 122 y 66 quien además sería propietario de un centro de belleza ubicado en la parte alta del edificio.

Según la denuncia, la mujer ingresó a trabajar en marzo de este año y en ese contexto, el pasado 27 de abril dijo que se enteró que podía hacerse sesiones de electrodos y maquillaje en una dependencia del piso superior de la peluquería a lo que accedió en dos oportunidades. Que ese 27 de abril en horas de la tarde el dueño del local le indicó que debía hacerse una tercera sesión para no abandonar el tratamiento y le pidió que se sacara la ropa.

"Me pidió que me saque la ropa y lo espere. Cuando regresó y vio que no me había sacado la ropa me preguntó por qué y le dije que no quería hacerlo”, indicó la mujer en su denuncia.

A partir de ahí, la denunciante sostuvo que el dueño del comercio le dijo que debía tener sexo con él porque era "su jefe" y que a todas sus empleadas habían pasado por lo mismo.

“Me introdujo sus dedos en partes intimas mientras yo lloraba”, indicó la denunciante. "Soy tu jefe, todas pasaron por lo mismo", consta en la denuncia penal de la joven.

En las redes sociales otra joven escribió: "que bueno que lo denuncien, yo no me animé, lamentablemente siempre somos las empleadas las que sufrimos el acoso de estos viejos alzados y encima tener que verte obligada a dejar de trabajar por miedo".

La denunciante dijo que como consecuencia de lo ocurrido perdió su trabajo. Ahora la investigación está orientada a tomar diferentes testimonios, revisar cámaras de seguridad que podrían haber estado funcionando en la zona y otras diligencias en el marco de la causa caratulada como abuso sexual.

