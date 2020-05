Retoman la entrega de la Tarjeta AlimentAr en La Plata: cronograma con días, horarios y DNI

A partir del próximo lunes, se reanudará la entrega de las 12.000 Tarjetas AlimentAr en nuestra ciudad que no fueron retiradas en el Pasaje Dardo Rocha por motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Serán otorgadas en las oficinas de ANSES ubicadas en calle 9 N° 1279 entre 58 y 59.

La entrega está organizada por día y horario en relación a la primera letra del apellido y el último número del DNI. Según informaron, "es muy importante que los beneficiarios de la Tarjeta concurran el día y horario asignado para garantizar la seguridad y la salud de todos". Asimismo consignaron que durante el periodo de entrega no se realizarán otros trámites en la UDAI ya que sólo funcionará para el retiro del beneficio.

Fecha y horario de entrega:

El lunes 18 de mayo será para los beneficiarios con la primera letra del apellido A, B y C:

A – DNI terminado en 0, 1, 2 y 3 de 9:00hs a 10:00hs.

A - DNI terminado en 4, 5, y 6 de 10:00hs a 11:00hs.

A – DNI terminado en 7, 8 y 9 de 11:00hs a 12:00hs.

B – DNI terminado en 0, 1, 2 3 de 12:00hs a 13:00hs.

B – DNI terminado en 4, 5 y 6 de 13:00hs a 14:00hs.

B – DNI terminado en 7, 8 y 9 de 14:00hs a 15:00hs.

C – DNI terminado en 0, 1, 2 3 de 15:00hs a 16:00hs.

C – DNI terminado en 4, 5 y 6 de 16:00hs a 17:00hs.

C – DNI terminado en 7, 8 y 9 de 17:00hs a 18:00hs.

El martes 19 de mayo de mayo será para los beneficiarios con la primera letra del apellido D, E F, G, H – I (juntos), J – K (juntos) y L:

D- (todos a la misma hora) de 9:00hs a 10:00hs.

E- (todos a la misma hora) de 10:00hs a 11:00hs.

F- (todos a la misma hora) de 11:00 a 12:00hs.

G - DNI terminado en 0, 1, 2 3 de 12:00hs a 13:00hs.

G – DNI terminado en 4, 5 y 6 de 13:00hs a 14:00hs.

G – DNI terminado en 7, 8 y 9 de 14:00hs a 15:00hs.

H – I (juntos y a la misma hora) de 15:00hs a 16:00hs.

J – K (juntos y a la misma hora) de 16:00hs a 17:00hs.

L – (todos a la misma hora) de 17:00hs a 18:00hs.

El miércoles 20 de mayo será para los beneficiarios con la primera letra del apellido M:

M – DNI terminado en 0 de 09:00hs a 10:00hs.

M – DNI terminado en 1 de 10:00hs a 11:00hs.

M – DNI terminado en 2 de 11:00hs a 12:00hs.

M – DNI terminado en 3 de 12:00hs a 13:00hs.

M – DNI terminado en 4 de 14:00hs a 15:00hs.

M – DNI terminado en 5 de 15:00hs a 16:00hs.

M – DNI terminado en 6 de 16:00hs a 17:00hs.

El jueves 21 de mayo continuará la entrega para los beneficiarios con letra M y se agregan los N y O:

M – DNI terminado en 7 de 09:00hs a 10:00hs.

M – DNI terminado en 8 de 10:00hs a 11:00hs.

M – DNI terminado en 9 de 11:00hs a 12:00hs.

N – DNI terminado en 0, 1, 2 , 3 y 4 de 13:00hs a 14:00hs.

N – DNI terminado en 5, 6, 7 , 8 y 9 de 14:00hs a 15:00hs.

O- DNI terminado en 0, 1 y 2 de 15:00hs a 16:00hs.

O- DNI terminado en 3, 4 y 5 de 16:00hs a 17:00hs.

El viernes 22 de mayo continuará la entrega para los beneficiarios con letra O y se agregan los P:

O- DNI terminado en 6 y 7 de 09:00hs a 10:00hs.

O- DNI terminado en 8 y 9 de 10:00hs a 11:00hs.

P – DNI terminado en 0 de 11:00hs a 12:00hs.

P – DNI terminado en 1 de 12:00hs a 13:00hs.

P – DNI terminado en 2 de 13:00hs a 14:00hs.

P – DNI terminado en 3 de 14:00hs a 15:00hs.

P – DNI terminado en 4 de 15:00hs a 16:00hs.

P – DNI terminado en 5 de 16:00hs a 17:00hs.

P – DNI terminado en 6 de 17:00hs a 18:00hs.

El martes 26 de mayo continuará la entrega para los beneficiarios con letra P y se agregan los Q y R:

P – DNI terminado en 7 de 09:00hs a 10:00hs.

P – DNI terminado en 8 de 10:00hs a 11:00hs.

P – DNI terminado en 9 de 11:00hs a 12:00hs.

Q – DNI terminado en 0, 1, 2 , 3 y 4 de 12:00hs a 13:00hs.

Q – DNI terminado en 5, 6, 7 , 8 y 9 de 13:00hs a 14:00hs.

R- DNI terminado en 0 de 15:00hs a 16:00hs.

R- DNI terminado en 1 de 16:00hs a 17:00hs.

R- DNI terminado en 2 de 17:00hs a 18:00hs.

El miércoles 27 de mayo continuará la entrega para los beneficiarios con letra R:

R – DNI terminado en 3 de 09:00hs a 10:00hs.

R – DNI terminado en 4 de 10:00hs a 11:00hs.

R – DNI terminado en 5 de 11:00hs a 12:00hs.

R – DNI terminado en 6 de 12:00hs a 13:00hs.

R – DNI terminado en 7 de 14:00hs a 15:00hs.

R – DNI terminado en 8 de 15:00hs a 16:00hs.

R – DNI terminado en 9 de 16:00hs a 17:00hs.

El jueves 28 de mayo será para los beneficiarios con la primera letra del apellido S:

S – DNI terminado en 0 de 09:00hs a 10:00hs.

S – DNI terminado en 1 de 10:00hs a 11:00hs.

S – DNI terminado en 2 de 11:00hs a 12:00hs.

S – DNI terminado en 3 de 12:00hs a 13:00hs.

S – DNI terminado en 4 de 14:00hs a 15:00hs.

S – DNI terminado en 5 de 15:00hs a 16:00hs.

S – DNI terminado en 6 de 16:00hs a 17:00hs.

El viernes 29 de mayo continuará la entrega para los beneficiarios con letra S y se agregan T:

S – DNI terminado en 7 de 09:00hs a 10:00hs.

S – DNI terminado en 8 de 10:00hs a 11:00hs.

S – DNI terminado en 9 de 11:00hs a 12:00hs.

T – DNI terminado en 0 y 1 de 12:00hs a 13:00hs.

T – DNI terminado en 2 y 3 de 14:00hs a 15:00hs.

T - DNI terminado en 4 y 5 de 15:00hs a 16:00hs.

T - DNI terminado en 6 y 7 de 16:00hs a 17:00hs.

T - DNI terminado en 8 y 9 de 17:00hs a 18:00hs.

El lunes 1 de junio será para los beneficiarios con la primera letra del apellido U y V:

U – (todos juntos) de 09:00hs a 10:00hs.

V – DNI terminado en 0 de 10:00hs a 11:00hs.

V – DNI terminado en 1 de 11:00hs a 12:00hs.

V – DNI terminado en 2 de 12:00hs a 13:00hs.

V – DNI terminado en 3 de 13:00hs a 14:00hs.

V – DNI terminado en 4 de 14:00hs a 15:00hs.

V – DNI terminado en 5 de 15:00hs a 16:00hs.

V – DNI terminado en 6 de 16:00hs a 17:00hs.

El martes 2 de junio continuará la entrega para los beneficiarios con letra V y se agregan la W, X, Y, Z:

V – DNI terminado en 7 de 09:00hs a 10:00hs.

V – DNI terminado en 8 de 10:00hs a 11:00hs.

V – DNI terminado en 9 de 11:00hs a 12:00hs.

W – X (todos juntos a la misma hora) de 13:00hs a 14:00hs.

Y – (todos juntos) de 14:00hs a 15:00hs.

Z – (todos juntos) de 15:00hs a 16:00hs.