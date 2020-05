Mühlberger sigue preso y muchos ex pacientes se presentan como víctimas

Rubén Oscar Mühlberger (60), más conocido como el médico de los famosos, seguía anoche detenido a la espera de ser indagado por delitos que son excarcelables, aunque su situación procesal podría complicarse con el aporte de ex pacientes y empleados que se autodefinen como víctimas de la “celebridad” y mostraron muy dispuestos a contar sus experiencias, confirmaron fuentes oficiales.

Lo que se sabe hasta ahora es que en la inspección realizada por personal del Ministerio de Salud de la Nación y efectivos de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad en la despampanante clínica del barrio de Retiro se detectaron numerosas faltas, como medicamentos vencidos y residuos patológicos que no respetaban el protocolo de tratamiento de los mismos. Por otro lado, el lugar no estaba habilitado para funcionar en cuarentena, pese a lo cual se encontraba atendiendo pacientes, y, encima, ofrecía un antiviral contra el coronavirus.

Mucho se especuló desde entonces con el título profesional de Mühlberger. Fuentes del ministerio de Salud de la Nación confirmaron que sí es médico, “pero tenía la matrícula (71566) vencida desde enero”. Aclararon también que nunca había ido a habilitar la clínica donde fue detenido. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, refirieron estar “peritando la matrícula” del profesional, mientras que respecto a la clínica aseguraron que la habilitación estaba vencida.

Mientras tanto, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, reveló que a partir del escándalo mediático que generó el operativo del jueves comenzaron a recibir “muchos llamados de personas que dicen ser víctimas” por haber comprado el supuesto producto ‘con elementos curativos para el coronavirus’ que ofrecía el director de la clínica de salud estética clausurada, Klinik Mühlberger, ubicada en Arenales al 1300.

“Son personas que no declararon y dijeron que también tenían sus reparos respecto a si quienes los atendieron tenían las reválidas de sus títulos”, agregó Mahiques, en alusión a la presencia de médicos extranjeros en la clínica.

El fiscal general porteño confirmó que la titular de la fiscalía PCyF N° 11, Valeria Massaglia, a cargo del procedimiento, está “recolectando todos los elementos y documentación que se secuestraron en el allanamiento”.

Por lo pronto, se inició una causa a raíz de una investigación realizada por el Ministerio de Salud de Nación y otra por el delito contra la salud pública, iniciada por la Policía de la Ciudad en razón de la falta de habilitación que existía sobre la clínica, pero ya había “una investigación en trámite por la propaganda que hacía el imputado respecto de un producto que supuestamente tenía elementos curativos para el COVID-19”, amplió Mahiques.

“Si bien las imputaciones no tienen una escala penal elevada, desde lo moral y ético parece escandaloso”, agregó.

Tras asumir la defensa de Mühlberger, el abogado Mariano Cúneo Libarona dijo que estaba abocado a consultar el estado de la causa y de su defendido. Su colega Antonio Barrios, que trabaja junto con él en la defensa, explicó que la clínica “no estaba funcionando” y que “no había pacientes”, al tiempo que informó que su cliente “se encontraba bien de salud, pero está totalmente sorprendido con esto”.

“No hay que dramatizar, el doctor tiene su diploma y lo de la matrícula será una cuestión administrativa que es un tema menor”, agregó el abogado, aunque reconoció estar preocupado por la salud del detenido porque “se encuentra inmunosuprimido (recientemente lo operaron por un tumor) y no es un lugar en el que tenga que estar en este momento”.

Según Barrios, aguardan para ver el expediente de la causa en la que la fiscal Valeria Massaglia ordenó el secuestro de diversos elementos de prueba, como ficheros, computadoras e historias clínicas, los cuales serán peritados e incorporados a la investigación.

Un dato que trascendió ayer fue que el último día del año pasado se publicó en el Boletín Oficial, en el apartado “sociedades y avisos judiciales”, la constitución de una sociedad -EMBIO S.A.U.-, en la que Rubén Oscar Mühlberger figuraba como presidente y su hermana Elsa Daniela –con quien había estado peleado– como directora suplente. La dirección del emprendimiento es la del domicilio donde fue detenido. Y la sociedad se iba a dedicar a “productos alimenticios y bebidas dietéticas, de comercialización en dietéticas y almacenes integrales, realizados por cuenta propia y/o de terceros en todo el territorio nacional”, así como a explotar establecimientos gastronómicos entre los que figuraban hasta rotiserías. En la misma fecha se publicaba la sociedad (también con su hermana), de Klinik Mühlberger S.A.U., con numerosas actividades relacionadas a la estética: “comercialización, adquisición, importación, exportación, fabricación, distribución, almacenamiento, empaque y venta de productos dermatológicos y de belleza; tratamientos, mascarillas, lociones limpiadoras, exfoliantes, hidratantes”, etc., así como “productos y artículos farmacéuticos” y la ya famosa “terapia ortomolecular”.

Luego de la detención de Mühlberger, quien habló fue Moria Casán, una de las figuras públicas que más hizo por la exposición mediática del médico “No tengo la menor idea por qué le allanaron el local. Es un medical spa. Vamos para hacernos los sueritos, son defensas que te inmunizan... No lo considero un centro de estética porque él es un doctor. Y su clínica parece la NASA. No puedo decir nada más”, dijo Moria en Bendita TV. “Yo estuve averiguando y me da las mismas cosas que toma Mick Jagger- agregó-; lo que tengo se lo debo a mi genética, yo voy para aumentar mi inmunidad, a mejorar mis defensas”. Y sobre el final de la entrevista indicó: “Son momentos en que está todo muy sensible, no quiero defender a nadie pero la gente no está muy bien”.

Investigan si en la clínica trabajaban médicos extranjeros que no tenían sus títulos homologados