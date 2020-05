¿Cuál fue la actuación de los masones en la fundación de La Plata?

La cuarentena no le impidió a Gabriel Darrigran publicar el primer volumen de “La Ciudad de los Geómetras”, un libro que le llevó cinco años de investigación sobre la historia de la Masonería platense. En el mismo su objetivo es claro: más que contar los misterios de las logias, pretende revelar los mismos.

Darrigran nació en La Plata en 1983, es “Experto Universitario en Investigación y Archivística” (UNED España) y actualmente tiene el cargo de presidente de la Asociación Civil Los Aprendices, entidad que se pone en valor lugares públicos y privados con relevancia histórica para nuestra ciudad.

“Compraba los libros de la ciudad de La Plata y tenían muchos huecos. Se mencionan muchas historias curiosas, misteriosas, pero ninguno profundiza de donde vienen o cómo terminaron. Entonces me propuse investigar saliéndome de esta línea”, le comentó Darrigran a este medio en relación a cómo nació la idea de su libro, que dentro de un año tendrá un segundo volumen.

“Se habla de que el plano de La Plata es en realidad una Logia. Eso es falso”

Y prosiguió: “Se habla de que el plano de La Plata es en realidad una Logia masónica. Eso no es necesario que lo desmienta yo: si buscás cómo es una Logia te vas a dar cuenta que es un rectángulo, mientras que la ciudad es un cuadrado. Además se sientan los integrantes en ambos laterales del salón, porque es una costumbre inglesa del Parlamento. Ahí se ve que la idea de la Logia en relación al trazado es falsa, una imaginación de algunos vecinos, bien intencionados, que no investigaron en profundidad”.

En relación a esto, aseguró: “Por eso me propuse revelar los misterios de las logias más que contarlos. Me puse en contacto con el director del Archivo de la Masonería en Buenos Aires y le presenté un proyecto. Y ahí me dieron acceso al mismo para escribir el libro desde los documentos y no desde la tradición oral”.

Y agregó: “Quiero que se difunda, a partir de ahora, qué actividad tenían realmente las logias. Eran vecinos masones racionalistas, no eran místicos”.

En este punto, aclaró: “Tiene algo de secretismo la Masonería, pero no del lado del ocultismo o la magia. Se habla de Geometría sagrada o un código oculto en el trazado de la ciudad”.

LA RELEVANCIA DE LA GEOMETRÍA PARA LAS LOGIAS MASÓNICAS

Para hablar de las logias platenses, Darrigran eligió titular al libro “La Ciudad de los Geómetras”. Esto tiene una explicación: la importancia de la Geometría para los masones.

“El emblema de la Masonería es una escuadra y un compás, pero tiene un tercer elemento: una letra G en el centro por Geografía o Geometría”, comenzó indicando en relación a este tema.

“Se habla mucho de la geometría sagrada de los primeros masones de la ciudad, pero eran racionalistas. Saber Geometría en el siglo XIX es como saber Informática en el siglo XXI. Fomentaban la fundación de cursos gratuitos de geometría para los vecinos, por ejemplo a los obreros. Este es un punto en común en todas las logias de la ciudad: enseñar geometría a la gente”, puntualizó.

En relación al plano, y tratando de enterrar el mito mencionado en el título de esta nota, comentó: “Al estar Pedro Benoit y ser masón, se puede ver cómo utilizó la geometría en el trazado como para dejar un símbolo más que un código secreto. Es un trazado artístico en base a la geometría. Las plazas, que no tenían nombres, eran llamadas por las formas geométricas que tenían hasta que fueron bautizadas”.

Por otra parte, remarcó que las Matemáticas en general eran muy importantes para las logias. En este sentido, recordó lo ocurrido con el intendente (en ese momento se llamaba así al presidente de la comisión municipal) Marcelino Aravena: “Llegó en 1887 y era catedrático de Matemáticas. Tenía como 30 años en la Universidad de Buenos Aires. En ese año había una gran confusión en la ciudad porque, aunque en el plano fundacional estaba la idea de que las calles fueran numeradas para salirse de lo común con los nombres propios y darle más racionalidad, luego cambiaban los gobernadores y los mismos bautizaban las calles y avenidas con nombres sin tener en cuenta la numeración. Entonces al final era un caos y está en una crónica del diario El Día. ‘Los vecinos se tienen que memorizar las calles como si estuviesen en Buenos Aires’, decían en la época”.

Y prosiguió: “Aravena, que estaba afiliado a la logia La Plata, entonces creó la fórmula matemática que hoy usamos para localizar el número de una casa”.

DERRIBANDO MITOS

El primer volumen del libro, que puede encargarse través de las redes sociales (facebook.com/HistoriaDeLaPlata o instagram.com/historiadelaplata), comienza con el recorrido de las logias desde la fundación de la ciudad. En el mismo, según el autor, se derriban varios mitos relacionados a la Masonería.

“Una de los mitos que se caen es que dicen que la primera Logia fue fundada diez días después de la colocación de la piedra fundacional. Es decir, que la Masonería llegó a la ciudad a los diez días. Descubrí que es un error al mal interpretar la documentación porque hay un acta de fundación de la primera Logia, en el Archivo de la Masonería, con fecha del 30 de abril de 1885. Se llamaba ‘Luz y Verdad’, la misma que se dice que fue fundada diez días después de la colocación de la piedra”, aseguró Darrigran.

Y prosiguió: “Esto le da más realidad: una Logia no puede ser fundada en medio del campo, sino algo más organizado. Tiene su lugar especial, gente que vaya todas las semanas a reunirse. En el acta fundacional aparece como uno de los asistentes el Presidente de la Corte Suprema bonaerense, que se ve una intención de frenar su fundación. Cinco días después fundó su propia logia llamada ‘La Plata’”.

En relación a esta última, sostuvo: “Ahí es otro mito que se cae. La Logia ‘La Plata’ se dice que es la Logia de los Ingenieros, porque estaba Pedro Benoit, pero en realidad ellos querían fundar una logia vinculada al Poder Judicial bonaerense. Solo invitaban abogados y jueves. Obviamente que Benoit era tan importante que fue invitado. Incluso en las crónicas del Diario El Día la llamaban la ‘Logia de los funcionarios judiciales’”.

“Las primeras logias tenían en común que enseñaban Geometría a los vecinos”

Al ser consultado sobre la función que tenían estas logias, remarcó: “La primera Logia tenía un farmacéutico, un carpintero, un pintor... era una Logia de obreros. Estaba más relacionada al socorro mutuo, a una fraternidad de vecinos donde filosofaban y se asistían mutuamente; la segunda logia, la de La Plata, ya fue fundada por dos jueces de la Corte Suprema bonaerense. La función, dentro de la estructura de la Masonería que es una fraternidad que hacen obras filantrópicas y tratan de aportar algo a la sociedad, era un lugar de intercambio de influencias y de ‘rosca’ política y judicial”.

¿CUÁNTAS LOGIAS PLATENSES ENCONTRÓ EN LOS ARCHIVOS?

Por último, habló de cuantas logias platenses encontró en su investigación de documentos: “Descubrí 26 en total. Si bien es difícil señalar cuántas a la vez hubo, porque abrían y cerraban, según la tabla que arme llegó a haber hasta 7”.

En tanto, señaló que la “edad de oro de las logias en la ciudad” fue entre 1890 y 1910. “En ese período se dio una gran expansión de logias, todas de diferentes niveles sociales”, cerró.