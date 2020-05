Otro brutal crimen racista a manos de policías conmociona a Estados Unidos

Cuatro policías de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnessota, fueron despedidos 24 horas después que uno de los efectivos asfixiara a un hombre negro, esposado y tendido en el piso, apoyando su rodilla sobre el cuello impidiéndole respirar, hasta que muere.

La medida fue tomada luego de que circulase un video filmado por una transeúnte el lunes por la tarde, el cual dejó en claro que un policía insistió en apretarle el cuello a George Floyd a pesar de que este insistía en que no podía respirar. Hubo manifestaciones de protesta por la muerte de Floyd el martes por la noche, en que miles de personas se presentaron en el lugar donde se produjo el incidente.

Muchos caminaron más de tres kilómetros hasta la comisaría de la zona. Algunos rompieron ventanas e hicieron pintadas hasta que la policía intervino con granadas de gas lacrimógeno.

Bridgett Floyd, hermana de la víctima, declaró que el caso debería ser catalogado como un asesinato “porque eso es lo que fue”. Dijo que no vio el video, pero que “no entiendo cómo alguien puede permitir la muerte de otra persona así como así”. El alcalde Jacob Frey anunció los despidos en Twitter diciendo que “es lo que corresponde hacer”.

El FBI y la policía estatal investigan el caso, que inmediatamente fue comparado con la muerte de Eric Garner, otro hombre negro desarmado que falleció en el 2014 en Nueva York cuando un policía lo inmovilizó tomándolo con un brazo por el cuello. Garner también dijo que no podía respirar, y el agente no aflojó la forma en que lo tenía tomado.

He's so calm, as he kneels on #GeorgeLloyd 's neck, murdering him. Just. So. Calm. Like murdering people is something he does, every day. 🗣️💔 If that doesn't chill your soul, you're not human. BlackLivesMatter pic.twitter.com/2lWnuqiKm3

Los agentes de Minneapolis no han sido identificados públicamente, aunque un abogado dijo que representaba a Derek Chauvin, el agente que puso su rodilla en el cuello de Floyd.

La policía de Minneapolis está autorizada a apoyar su rodilla en el cuello de una persona sin hacer presión sobre sus vías respiratorias, en lo que se considera una intervención “no letal”.

En su página de Facebook el alcalde ofreció disculpas a la comunidad negra por el trato que recibió Floyd, un hombre de 46 años que trabajaba como guardia de un restaurante.

“Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte. Durante cinco minutos vimos a un agente blanco que apoyaba su rodilla en el cuello de un hombre negro. Cinco minutos. Cuando oyes a alguien que pide ayuda, se supone que debes ayudar. Este agente falló en el sentido humano más básico”, dijo Frey.

En el video se ve a Floyd implorando al agente: “Por favor, por favor, no puedo respirar”. Transeúntes le pidieron al agente que aflojase la presión, y él respondió: “Está hablando, de modo que respira”.

This really bothers me because of the fact that he was begging for the cops to get off his neck and let him breathe, his life was stolen from him by cops who were told numerous times that he couldnt breathe #GeorgeLloyd pic.twitter.com/qnsmM1UxvH