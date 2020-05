“El Cazador”: un adolescente furtivo cae por la madriguera de la “deep web”

En “El Cazador”, nueva cinta de Marco Berger, un joven aprovecha que su familia se va de viaje para salir al acecho de romances fugaces. Pero la premisa, que recuerda a las premisas de varias películas del autor a medida que el cazador se vuelve cazado y se ve envuelto en una trama de extorsión donde se mezclan la deep web con la pornografía infantil.

“Tiene algo parecido a ‘Ausente’, donde ya había trabajado con el thriller, usando las estrategias del género para contar y profundizar sobre otro tipo de cosas”, explica Berger sobre la película que se estrena mañana, a las 22, por Cine.Ar TV (repite el sábado), y que estará disponible desde el viernes en la plataforma on demand Cine.Ar Play, gratis.

Un proyecto que nació cuando Berger se encontró en búsquedas en la web con “cosas que pensás que no deberían pertenecer al mundo de lo que se encuentra fácilmente”: búsquedas aleatorias disparaban imágenes prohibidas de los que eran evidentemente menores de edad, y “Me llamó la atención no solo el fácil acceso, sino la existencia de ese mundo. Me quedé pensando cómo funcionaría ese universo”.

A esa semilla, se sumó un caso real ocurrido en Argentina en el giro de siglo que recordó Berger: un profesor de informática seducía en las clases a los alumnos, mostrándoles materiales, “viendo si picaban, para organizar fiestas. Terminó preso, fue un tema mediático”.

“Con esos dos elementos en la cabeza, fui construyendo la historia”, dice el cineasta sobre la cinta estrenada en el Festival de Rotterdam, donde regresan los sellos del autor de “Hawaii”, “Mariposa” y “Taekwondo”: el despertar sexual está en el eje de la mayoría de sus filmes, al igual que los romances gay. Son “obsesiones personales”, reconoce, porque “soy muy romántico”.

Esas obsesiones hacen que, a menudo, sus películas queden encerradas en la categoría de “cine gay”: “La heterosexualidad se disfraza de universalidad, y desde ese lugar mi cine queda apartado. Pero eso es un problema de la sociedad”, opina Berger, y dice que “para mi son películas, nunca espero que las miren como películas gays o no gays”. Esas etiquetas, agrega, “no son problema mío: pareciera que fuera un cine de clase B, que tenés todas las películas, y después este tipo de películas. Pero yo defiendo mi lugar y mi mirada, y mientras más me dicen, en broma, que cuándo voy a hacer una película que no sea gay, más me enfrasco en querer hacer solamente cine gay, porque para el resto están los demás directores: todo el mundo hace cine sostenido en su mayoría en la heteronormatividad”.

De hecho, relata Berger, “empecé haciendo cine porque no existían personajes en los que me sintiera representado, había una ausencia de un tipo de películas. Pero en los últimos diez años el mundo cambió, y lo agradezco un montón”.

Cambió tanto el mundo que llegó a Hollywood, donde las relaciones homosexuales han comenzado a verse reflejadas en las pantallas. “Va a tardar bastante tiempo hasta que se acomode una mirada honesta: todavía es una moda, y si hay que contar una problemática trans lo acomodás a Hollywood, para que todo el mundo se quede contento”, analiza Berger. “Como en ‘La Chica Danesa’, que está buenísima, pero también el actor es hermoso, es flaquito… Es la única forma, uno entiende, de que funcione el negocio, el pochoclo. Y supongo que se irá acomodando”.

Distinta es la mirada de Berger, que no solo ha mostrado las relaciones homosexuales de forma honesta y rupturista, sobre todo para los tiempos que corrían en los inicios de su carrera, sino que ha procurado “probar cosas nuevas”: el cineasta ya se había metido en territorio desconocido en “Ausente”, jugando con el thriller, y vuelve a hacerlo ahora, con “El Cazador”, donde se permite escapar a “mi universo y explorar otros temas, como es en este caso la cuestión de la pornografía de menores, a través de mi propia mirada”.

“El cine me interesa para mostrar cómo miro el mundo: cuando uno potencia una mirada, lo que potencia es una posición frente al mundo”, sigue Berger, y destaca que en esa posición hay una dimensión política (“si este adolescente no fuese gay no correría tanto peligro porque puede hablar con su familia, no tendría que ocultar cosas”) y una dimensión humana, que lo llevó a que, “a pesar de que el tema es fuerte y podría haber sido mucho más provocador”, decidir filmar “mi película menos erótica, a pesar de tratar un tema tan potente. Uno elige cómo mostrar un tema”.

Esa elección incluye cocinar la potente problemática a fuego lento. La cinta (y quienes quieran una experiencia completa quizás deberían dejar de leer en este punto) comienza jugando con la idea de que “se piensen que es una película más clásica mía, sobre dos pibes que se enganchan”, pero de a poco va “torciendo eso, oscureciéndolo, y la película vaya mostrando aristas inesperadas”.