Matías Coloca, campeón con Villa San Carlos, panelista de TV y arquero en El Salvador

Muchos recuerdan a Matías Coloca, el ex arquero de Villa San Carlos que formó parte de aquel plantel conducido por Ricardo Rezza que obtuvo de manera brillante el histórico ascenso a la B Nacional, el 25 de mayo 2013.

Jugó muy poco porque no tuvo la continuidad que él hubiese preferido en la BN, pero su nombre quedó escrito en las páginas doradas del club por haber atajado el último partido ante Barracas Central, en Berisso, el día de la victoria (1-0), el de la consagración y el del festejo eterno de toda una ciudad.

Coloca, después de su paso por San Carlos, viajó hacia México, para jugar en un equipo de segunda división. Hasta que el destino le dio una nueva oportunidad, esta vez, de mostrarse en el fútbol salvadoreño, algo impensado para él. “Llegué pensando en tener la continuidad que necesitaba. Por suerte la tuve. Ya hace cuatro años que vivo en este país. Primero jugué en el Club Deportivo FAS, donde permanecí dos años. Pero hace unos días firme un contrato por dos temporadas con el club Luis Angel Firpo”, expresó Matías Coloca en diálogo con este diario.

Mientras dure la cuarentena, Matías -ya adquirió la ciudadanía salvadoreña- vive en familia junto a su esposa Denise y su pequeño hijo Tiziano Iker, en la ciudad de Lourdes, en el municipio de Colón, Departamento La Libertad. Pero además ser un futbolista profesional, actualmente integra el staff fijo del programa deportivo “En la Jugada”, que pertenece a la cadena Tigo Sports Honduras, y que se dedica a la cobertura de todo el fútbol hondureño de primera división y a nivel selección.

- ¿Cómo surgió la posibilidad de ir a El Salvador?

- Llegué a El Salvador porque el que era mi representante en ese momento, me llamó y me dijo que un equipo de ese país estaba buscando un arquero con mis características, y si yo le daba el okey, el me proponía. Acepté la propuesta; los directivos y el técnico dieron el visto bueno, y así fue como aterricé en el Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos, con sede en Santa Ana, conocido como CD.FAS.

- Seguramente tenes un grato recuerdo de haber pasado por San Carlos, el equipo que consiguió el ascenso a la B Nacional ¿Qué recordás de aquella experiencia?

- Claro que tengo un grato recuerdo de San Carlos. Tengo infinidades de recuerdos, pero el día que terminó el partido con Barracas Central, el festejo, el desahogo, la alegría mía, del plantel, de la gente y de la ciudad, es algo que no me voy a olvidar jamás.

- Después de jugar en la Villa, ¿dónde recalaste?

- Luego de jugar en San Carlos, me salió la oportunidad para irme a Estudiantes de Altamira, de la segunda del fútbol mexicano. La verdad que era algo imposible de rechazar. No tenía continuidad en la Villa, en la B Nacional, acepté y así fue que pude incursionar en el fútbol azteca.

- ¿Te considerás un trotamundos...?

- Si, totalmente. Siempre tuve el sueño de jugar fuera de Argentina, se me dio dos veces, y la verdad que es algo de lo que no me arrepiento. Hoy me toca estar en El Salvador desde hace 4 años, y estoy muy feliz aquí. De hecho, me nacionalicé y mi hijo Tiziano, es ciudadano salvadoreño.

- ¿Por qué elegiste El Salvador?

- No es que elegí El Salvador como destino predeterminado, se abrió la puerta de venir a jugar al fútbol de aquí, tuve continuidad, la gente me trató muy bien y es por eso que luego de 4 años sigo en este país, jugando en primera, y ahora, esperando que pase todo este tema de la pandemia, para empezar una nueva temporada en un nuevo equipo, Luis Ángel Firpo.

- ¿Luis Angel Firpo, cómo el ex boxeador argentino?

- Así es. Ahora que dieron por terminada la liga nacional, firmé contrato por dos años con Luis Ángel Firpo, un club que fue creado en honor a él y lleva los colores de San Lorenzo, del cual era hincha.

- ¿Cómo se vive la cuarentena?

- Aquí la cuarentena se vive con respeto y también con mucha ansiedad de que las cosas vuelvan de a poco a su cause normal. La gente de a pie como en todos lados, tratando de sobrevivir y mi familia y yo tratando de buscarle la vuelta mientras no hay fútbol.

- ¿Volverías a la Argentina?

- Es muy difícil en el fútbol predecir algo. Como dije anteriormente, firmé contrato por dos años, espero cumplirlos, tener un buen rendimiento y poder seguir atajando por muchos años aquí.

- ¿Te hubiera gustado continuar en San Carlos después de ascender?

- Luego de ascender, no tuve la continuidad deseada en la BN; pude debutar en esa categoría frente a Defensa y Justicia y fue algo hermoso. Creo que Dios premió mi esfuerzo y me abrió las puertas para emigrar a un fútbol como el mexicano que cualquier jugador quisiera ir, acepté y fui muy feliz.

- ¿Por qué no se dio?

- No se dio, por lo que te conté, no tenía mucha continuidad, y la posibilidad de emigrar fue algo imposible de rechazar y con la ayuda del entonces presidente, Alejo Colombo, pudimos ponernos de acuerdo en rescindir y poder seguir creciendo profesionalmente.

- ¿Te fuiste por cuestiones contractuales o por otras razones?

- No hubo ninguna cuestión en particular. Se dio la oportunidad de emigrar, Alejo -por Colombo, el ex presidente- no puso ningún reparo. Fue en reconocimiento a todo lo que hice en el club en el corto tiempo que estuve, y me fui a probar suerte a México. Siempre fui y le estaré agradecido a él por haberme dejado partir y no ponerme trabas en mi crecimiento.

- Recordanos tu recorrido por América…

- Jugué en Estudiantes de Altamira, en la segunda de MX. Luego jugué dos temporadas en CD. FAS. Pasé por Atlético Marte, AD. Juayua, Independiente de San Vicente. Y ahora estoy esperando que pase todo esto, para poder debutar en Luis Ángel Firpo, mi nuevo club.

- ¿Qué cosas extrañas de Argentina?

De Argentina se extraña a la familia, los amigos... Pero acá, en El Salvador, estoy muy bien, muy feliz con mi señora, Denise, ahora tengo un hijo de 9 meses, Tiziano, que es salvadoreño, así que acá estamos, remándola día a día, pero siendo muy feliz.