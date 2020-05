Ampliarán los permisos para abrir comercios en comunas del Interior

El gobierno bonaerense trabaja en un protocolo para ampliar los permisos de funcionamiento de comercios minoristas en distritos del Interior que no registran casos de coronavirus. Según trascendió ayer en fuentes oficiales, la nueva flexibilización de la cuarentena incluirá a locales de venta de ropa, zapaterías y bazares, entre otros rubros.

Los intendentes de comunas del Interior vienen pidiendo a la Provincia que se autorice la apertura de estos locales, que desde hace cuarenta días no pueden abrir sus puertas. Y si bien se los autorizó a realizar ventas on line, no pueden abrir sus puertas para atender al público y en su mayoría afrontan una muy delicada situación que en muchos casos los coloca al borde del cierre por no poder afrontar el pago de alquileres y sueldos de sus empleados.

En el gobierno de Axel Kicillof se trabaja en un protocolo que no contemplará, en principio, un permiso de funcionamiento pleno. La idea oficial es que haya un funcionamiento paulatino, con horarios restringidos y entre dos y tres veces por semana.

“Cada municipio le está buscando la vuelta a esta situación porque el reclamo de los comerciantes es fuerte”, admitieron en la Provincia.

“La idea es permitir que abran pero con fuertes regulaciones”, se indicó.

En distritos del Interior donde no se registran contagios, se ha ido autorizando la vuelta de diversas actividades con la premisa de ir reactivando la economía. Por caso, los últimos permisos tuvieron que ver con la construcción privada en diversos distritos.

“Se está evaluado la situación epidemiológica en cada lugar. Por ejemplo, en Brandsen, San Vicente y Cañuelas, donde se registraron casos, no habrá permisos para que este tipo de comercios abran sus puertas. En cambio, en Magdalena o Punta Indio, donde no hay casos, sí podrán funcionar con las limitaciones que se impondrán”, dijeron fuentes oficiales.

Esta decisión que alumbrará en las próximas horas estará sometida a un monitoreo constante. Si donde se habilite la apertura de este tipo de locales aparecen contagios, “se dará marcha atrás con el permiso”, añadieron.

La nueva etapa de la cuarentena administrada sólo regirá para comunas del interior donde no se registren casos de coronavirus. En el Conurbano, Mar del Plata y La Plata, se prevé que continúen las restricciones tal como están.