La falta de ingresos pone en jaque a 450 agencias de loterías de la Ciudad

“Ya superamos la etapa de la preocupación. Ahora estamos desesperados y en el horno”, dijo Gustavo Aquino, dueño de una agencia de loterías de la Ciudad, donde hay 450 locales del rubro, que están cerrados desde el 20 de marzo por la cuarentena obligatoria, impuesta para evitar la propagación del coronavirus.

“Nadie se fijó en nosotros, no entramos en ningún DNU de ayuda para pymes o monotributistas. No nos otorgaron ningún crédito. Absolutamente nada recibimos en este aislamiento. Entendemos que reactivar la actividad no requiere de gran infraestructura y podría ayudar a miles de familias”, agregó el comerciante.

La dramática situación también se traduce en la conformación de un protocolo sanitario para la apertura de locales y atención al público, en el que están trabajando la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerense (Caolab) y las autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

En la provincia de Buenos Aires hay 4.500 agencias, y la mayoría tiene entre 1 y 2 empleados, por lo que en el sector estiman que la crisis por la falta de ingresos desde hace casi 50 días afecta a más de 10.000 familias en el territorio bonaerense, entre agencieros y empleados.

“El presente es críticó. Hay algunas que reabrieron para cobrar servicios e impuestos, tal como lo solicitó el gobierno para descomprimir las bocas de recepción de esos pagos. Entonces, si se puede abrir para eso, porque no lo hacen para la actividad en general”, se preguntó Aquino.

“En 30 años de actividad al frente de una agencia, este es el peor momento que estamos viviendo. Hacemos malabares para sostenernos. Quienes tuvimos la suerte de contar con algunos ahorros ya los estamos gastando y nos estamos quedando sin reservas, pero hay mucha gente que está peor: alquila los locales y tiene que seguir pagando el alquiler y los sueldos de los empleados. ¿Cómo hace en este contexto?, agregó el agenciero que aguarda una pronta salida.

En las últimas 3 décadas fueron pocas las veces que se movilizaron en forma orgánica los agencieros. Algunos aseguran que fueron sólo un par. En ese contexto, en la provincia de Buenos Aires armaron un grupo de whatsapp que integran cerca de 800 agencieros, quienes dialogan intensamente ávidos de novedades ante una situación que ya califican de “asfixiante”.

“Por ejemplo, hay un matrimonio que tiene entre 75 y 80 años y tienen una agencia desde hace años. El hijo se quedó sin trabajo y ya no les queda resto para sobrevivir el día a día. Estamos buscando la vuelta para que puedan tener los insumos básicos para alimentarse y afrontar los gastos de alquiler del local”, contaron integrantes del grupo de WhatsApp de los agencieros bonaerenses, que aguardan una “novedad que llegue desde la gobernación bonaerense, donde se decidirá nuestra suerte”, apuntan.

Según se pudo saber, el miércoles pasado se reunieron los directivos de Caolab y el Instituto de Loterías provincial. Ambas partes están ultimando los detalles en el protocolo de sanidad para las agencias. Una vez terminado será presentado a la Gobernación bonaerense para demostrar que se puede comenzar la actividad.

También destacan en Caolab es que hay 48 municipios que pueden comenzar a trabajar, “dado los permisos puntuales que se dan dentro de la Provincia, pero se activará el sistema para todas las agencias a la vez, no se hará parcialmente”.

JUEGO CLANDESTINO

Otra preocupación del sector es que “se está sorteando la quiniela de Uruguay, y esto ya abrió posibles canales de juego clandestino. Nuestra actividad es una de las que paga más impuestos y la que tiene la actividad controlada hasta el último centavo. Es un efecto que se puede evitar si se reabre la actividad”, dijo Aquino.

“Entendemos que poner en marcha las agencias es una cuestión de buena voluntad. Podemos hacerlo con horarios más acotados (por ejemplo de 8 a 15), distanciamiento social, siguiendo el protocolo de limpieza de los locales, instrumentar otro sistema de pagos de premios. Todo esto no necesita de gran infraestructura, como así tampoco para poner en marcha los sorteos de las loterías de las distintas provincias, con un plantel más reducido para los bolilleros y el contralor”, expresó Aquino.

Desde Caolab, indicaron en su página web ante situaciones que “conlleva a fomentar el juego clandestino, el mismo reviste una gran preocupación, y será una herramienta más para batallar con el Ejecutivo en la solicitud del inicio de la actividad”.