Mientras crecen las quejas por la falta de agua, montan otra bomba en la Usina Bosque

La Usina Bosque es vital para el servicio de agua de la Ciudad. Tras un relevamiento realizado recientemente se estableció que funcionaban 4 de las 7 bombas. Por estos días está avanzado el montaje de la quinta bomba para dotar de mayor presión en el servicio esencial para la región. Hay planes para que a mitad de año funcione la dotación completa de equipos de bombeo.

Los trabajos de montaje e instalación de la quinta bomba en la Usina Bosque fueron supervisados por las autoridades de Aguas Bonaerenses (ABSA). La Usina de 52 y 120 suministra agua a gran parte del casco urbano de La Plata.

Germán Ciucci, presidente de Aguas Bonaerenses (ABSA), indicó que “estamos satisfechos porque cumplimos con los plazos y la Usina Bosque ya cuenta con cinco equipos operativos”.

El titular de ABSA agregó que espera que en los próximos días se instale la sexta bomba y en un plazo de un mes, la séptima para culminar con lo planeado.

“Comprobamos que el cambio de metodología está dando resultado. Algo que parece muy simple y no se hacía: hablar con los proveedores, recorrer los talleres, encontrar soluciones creativas y rectificar equipos que antes se descartaban”, destacó Ciucci que hizo hincapié en que “la lógica de mantenimiento provoca que el servicio no se altere y un ahorro económico al evitar gastos innecesarios”.

De esta manera, la incorporación de nuevos equipos a la usina permite una mejor capacidad de maniobra de los caudales que se inyectan a la red, además de una mayor previsibilidad en la operación del servicioa.

A mediados de abril, desde Absa se informó que “se ha puesto en marcha un plan de acción con el fin de optimizar el funcionamiento del edificio ubicado en 120 y 52. Ya se adecuaron los tableros de energía”. En esa oportunidad, desde la compañía preveían que para mediados de junio se multiplique la capacidad de los equipos de bombeo para elevar el caudal de agua y optimizar las presiones que reciben las usinas de los parques Saavedra y San Martín”.

Como se publicó en reiteradas oportunidades en este diario, desde hace varios meses los vecinos realizaron quejas por la falta de agua y baja presión del servicio durante días consecutivos. En casi todas las oportunidades, voceros de ABSA respondieron que se trataba de problemas en la Usina Bosque.

Cabe indicar que el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, había informado a este diario que “a la estación de bombeo Bosque llegan las dos principales cañerías de alimentación de agua superficial. Desde allí se distribuye a la red de la zona centro, a la estación de bombeo Saavedra, y a la zona Este a través del acueducto de la calle 120. En tanto, de una de aquellas dos cañerías principales se realiza un rebombeo que refuerza el abastecimiento en Ringuelet y el acueducto Norte”.

También Jelinski detalló que “en la estación Bosque hay siete bombas. Funcionaban tres. El personal, con gran esfuerzo, reparó una cuarta. Pero se está realizando mantenimiento continuo sobre las cuatro bombas, todas las cuales se encuentran en estado precario, a efectos de minimizar las roturas. Una rotura allí afecta a casi todo el casco urbano”.

También recordó que “en 2017 registró un corte; en 2018, dos cortes; en 2019 cuatro (en julio, agosto, septiembre y diciembre), y en lo que va de este año, seis cortes”.

NO FRENAN LOS RECLAMOS

La falta de agua ha sido uno de los principales padecimientos de los platenses durante la cuarentena. Desde el 20 de marzo pasado, a lo largo de los días fueron muchas las quejas que recibió este diario desde distintos barrios y, ayer no fue la excepción: hubo numerosas quejas enviadas al Whatsapp del diario por problemas en diferentes barrios de la Ciudad.

“¿Cómo no va a haber transmisión comunitaria del COVID-19 si ABSA no provee agua? Hace días que en 62 entre 30 y 31 no hay. Es menos doloroso que nos peguen un tiro a cada uno. Que el gobierno haga algo”, se quejó un vecino.

También dijo que “te cobran mil y pico de pesos por mes. Eso si suministro no llega, pero las boletas de pago te las mandan con tres meses de adelanto”.

En calle 6 entre 530 y 531 también llegó una queja: “Soy vecina de la zona y hace más de un mes que no tengo presión de agua. En estos momentos el servicio es muy malo. Espero que alguna autoridad lea este mensaje porque en la época que estamos viviendo no puede ocurrir, es una vergüenza”, y añadió: “Espero una solución rápida porque pago los servicios como corresponde”.

A pocas cuadras, en 532 entre 4 y 4 bis, también se hizo escuchar una queja similar: “Nuevamente con presión de agua absolutamente insuficiente en todo el día. Esta historia viene desde diciembre y, aunque con algunos breves periodos de mejora, es imposible hacer funcionar el lavarropas. Estando los lavaderos cerrados, quisiera preguntar a las autoridades qué solución me dan”.