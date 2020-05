Podoroska, la actual abanderada del tenis femenino argentino

El tenis argentino femenino está tratando de posicionarse en el circuito mundial. No es una tarea fácil, pero desde la Asociación Argentina de Tenis (AAT) se está haciendo un gran esfuerzo en forma conjunta con las otras organizaciones de este lado del continente.

La “abanderada” de la resurrección del tenis nacional entre damas parece ser Nadia Podoroska. Además de integrar el equipo argentino de la Fed Cup -capitaneado por Mercedes Paz- que logró el ascenso, la rosarina de ascendencia ucraniana consiguió el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio después de ganar la medalla dorada en el Panamericano de Lima 2019.

Admiradora de Gabriela Sabatini, Nadia se volcó desde pequeña a jugar al tenis. Ahora se encuentra en la ciudad de Rosario, donde está realizando la “cuarentena” dispuesta por la pandemia del coronavirus y desde ahí dialogó con este medio.

“Estoy entrenando en mi casa. Tengo pesas y discos que me ayudan para hacer todo lo referente a la parte de fuerza; mientras que cuento con un patio de veinte metros para realizar lo que tiene que ver con la parte aeróbica”, comenzó diciendo Podoroska a lo que agregó que “mis preparadores físicos se encargan de darme una planificación con una rutina diaria; mientras colocó un colchón contra la pared que me permite hacer movimientos de tenis con la raqueta para no perder todo aquello que tiene que ver con el tema de la empuñadora, ya que hace más de un mes que no juego. También trabajo la parte mental y de visualización observando mis propios partidos o de otras jugadoras”.

Con referencia a la pandemia de coronavirus que mantiene en jaque a todo el mundo, Nadia aseguró que “no tuve ningún tipo de síntomas. No le tengo miedo, aunque tomo todos los recaudos, porque vivo con mis padres y mi hermano. Mis viejos son personas mayores; aunque los dos trabajan en una farmacia y están en contacto con el exterior. Cuando ellos regresan se higienizan bien y en lo particular cuando voy al supermercado para hacer las compras me pongo el barbijo y los guantes de latex”.

“Por suerte no me tocó ningún caso cercano, familiares o amigos, que se hayan contagiado -siguió diciendo Podoroska-, pero sabemos que con el paso del tiempo los casos se irán incrementando como viene sucediendo en otros países. Por eso le diría a la sociedad, como consejo, que primero se debe mantener la calma y sobre todo ser conscientes y responsables de nuestro comportamiento, porque cada uno tiene que aportar ese granito de arena y moverse lo menos posible desde sus casas. Esa es la mejor vacuna para cuidarse a uno mismo y a todo el resto de la sociedad”.

La rosarina Nadia Podoroska se ubica en el puesto 172 del ranking mundial de la WTA

Como quedó dicho, la tenista rosarina es una de las deportistas argentinas clasificadas para los Juegos Olímpicos de Tokio, que debido al COVID-19 se debieron aplazar para el 23 de julio y hasta el 8 de agosto del año próximo. “Me pareció lógica la decisión que tomó el COI y el gobierno de Japón durante todo el contexto que se está viviendo. Había mucha incertidumbre con respecto a la realización de los Juegos. Además había muchos atletas que todavía no habían conseguido clasificar por lo que había muchas competencias por delante y habría existido una enorme desventaja sobre todo en lo que respecta a la manera de entrenar”, recalcó Podoroska.

En tan sentido agregó que “tuve un comienzo de año muy bueno. Estoy jugando con mucha confianza, pero entiendo que al ser los Juegos el año que viene voy a contar con mucho más tiempo para llegar mejor preparada para enfrentar a jugadoras del nivel que lo vengo haciendo hasta ahora. El hecho de participar es algo único. Sinceramente no lo puedo describir, porque todavía no tuve la oportunidad de participar en ninguno. Es un sueño que tiene cualquier deportista; aunque en el tenis hay muchas competencias de jerarquía. En mi caso me genera mucho ilusión y motivación el hecho de que voy a ser parte de ese evento”.

Por último, Podoroska reconoció la falta de apoyo del tenis femenino, que solamente se da en nuestro país, sino que abarca toda Sudamérica, y que es la principal razón, según apuntó, para que las mujeres de esta parte del continente no hayan podido obtener mejores resultados en el circuito de la WTA.

“Desde mi punto de vista se debe al poco de apoyo, aunque ahora se está tendiendo a revertir con la dirigencia de la AAT, y a la cuestión económica. No a que seamos menos las mujeres, ni que seamos menos las mujeres sudamericanas, sino a falta de oportunidades con que contamos”, señaló la joven tenista rosarina que se abre camino al andar.