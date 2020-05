“Habrá inmunidad colectiva ya en junio”, dijo el asesor de Putin

“Si recordamos lo que pasó en 2002 con la epidemia de SARS, que duró tres meses y medio, y en 2012 con la de MERS, que fue de casi cuatro meses, la actual pandemia debería extenderse entre tres meses y medio hasta cuatro meses. Esto empezó a mediados de febrero así que hacia junio tendremos que ver una normalización. Para entonces tendremos lo que se llama inmunidad colectiva o de grupo”, sostuvo en declaraciones a la prensa Alexánder Chuchalin, el médico que asesora al presidente ruso, Vladimir Putin, en el manejo del COVID-19.

Considerado el neumólogo más reputado de Rusia, Chuchalín -que es miembro de la Academia de Ciencias de Rusia y jefe del departamento de terapia hospitalaria de la Universidad Nacional de Investigación Médica Pirogov en Moscú-, señaló también que una vez superada la actual pandemia el mundo no volvería a sufrir otra igual en al menos una década.

“La ciencia tendrá que determinar muchas cosas todavía acerca de esto, pero no será anual, sino cada nueve o diez años. La primera surgió en 2002, la segunda en 2012 y la de ahora, en 2020. Pienso que no volverá nada parecido hasta dentro de una década”, comentó.

Contra la opinión de muchos que aseguran que se sabe poco del actual coronavirus, Chucalín afirma que no es así. “Sabemos mucho: conocemos su peso molecular, su estructura, sus ancestros genéticos, los lugares en donde se produjeron las mutaciones, la forma con la que penetra en el cuerpo... sabemos más del coronavirus que de la gripe, salvo la forma de curarlo”, comentó.

Al ser consultado sobre dónde estriba la dificultad de dar con una cura, el asesor de Putin comento que se hallan “en los efectos que provoca en el organismo, que como sabemos pueden llevar a la muerte. No los causa el propio virus sino que los induce. Lo que mata son los trombos que aparecen en las venas y capilares del pulmón, que colapsan la circulación sanguínea. Este es el problema principal”, explicó.

Con respecto si las personas que han superado la enfermedad están o no a salvo de volver a padecerla, el médico ruso comentó que se trata de un punto que está todavía en estudio. “Por supuesto que después de haber superado el coronavirus los pacientes cuentan con una excelente flora de anticuerpos contra él, pero no se puede hablar de una inmunidad estable. Tampoco la tenemos con respecto a la gripe de forma permanente, ya que dura solamente entre seis y ocho meses. La perspectiva de adquirir una inmunidad vitalicia contra el coronavirus no parece muy plausible”, aseguró.