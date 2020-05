Presidente de FUNDANYCC

Las medidas implementadas ante la rápida propagación de la pandemia de coronavirus COVID-19 reflejan la inequidad que se observa en muchos estudiantes fuera de las aulas. La forma en que se imparte la educación ha cambiado, de la escuela al hogar y de lo presencial a lo virtual.

Indudablemente la enseñanza moderna tiende a incluir los dos aspectos pero con un predominio de lo presencial, ya que el componente socioemocional conformado por las habilidades blandas está centrado en la empatía, tan imprescindible para lograr un aprendizaje que conduzca al éxito en la vida personal y profesional.

Estas medidas forman parte de los muchos roles que la escuela ofrece a los alumnos además de lo estrictamente académico.

Esta crisis, y fundamentalmente en las familias de bajo recursos, al reemplazar la escuela por la casa trae una serie de inconvenientes como no ofrecer espacios y comidas adecuadas, ni tampoco la tecnología y conectividad necesaria para el aprendizaje online o virtual.

Se calcula que solo un 60% de la población mundial tiene acceso a la red y esa brecha digital continua expandiéndose lo que problematiza aún más la situación.

El psicopedagogo italiano Francesco Tonucci considera “…que la cuarentena para prevenir la propagación del COVID-19, no hace más que dejar al descubierto que la escuela no funciona, pero que es al mismo tiempo una oportunidad para que los niños aprendan cosas nuevas, agregando que el virus cambio todo y la escuela no puede seguir siendo igual”.

Tonucci recalca que “…muchos no se han dado cuenta de que el colegio no funcionaba como tal desde hacía mucho tiempo, pero frente a esta pandemia se nota mucho más”. Para el psicopedagogo “…el aislamiento social obligatorio puede convertirse en una nueva experiencia pedagógica enriquecedora ya que la casa puede transformarse en un “laboratorio” donde los padres sean los asistentes de los maestros y en el que cada espacio del hogar se convierta en la oportunidad de aprender algo nuevo.

En conclusión, este tiempo de aislamiento nos da la oportunidad de interactuar mancomunadamente de una manera crítica, responsable y creativa entre padres, docentes y alumnos.