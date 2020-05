Entran en una casa y roban la perra de la familia

Como tantas otras mañanas, una mujer de 35 años y su papá de 65 salieron a hacer las compras en San Carlos, una rutina que les deparó una lamentable sorpresa a su regreso. Es que apenas volvieron a su vivienda de 40 y 133 notaron que la reja del portón de entrada había sido violentada. Y, enseguida, algo mucho peor: faltaba una de las dos perras de la familia, una mestiza mezcla de shar pei y chow chow, de 6 años. El desconcierto y la desesperación se apoderó de los dueños de casa, que no se explicaban como en un rato delincuentes habían aprovechado para robar a “Catalina”, o “Cata”, como acostumbran llamarla.

“Estuve varias horas haciendo afiches con la foto de Cata y el número de WhatsApp al que deben comunicarse quienes la vean, para luego salir a pegarlos por todas partes. Tanto en el barrio como por otras zonas de la Ciudad”, contó ayer a este diario Laura Pianca (35), con la angustia lógica por la incertidumbre de no saber con quiénes ni en qué estado está su amada mascota. Por ahora no tienen novedades. La imperiosa necesidad de tenerla cuanto antes de vuelta en casa, impulsó a Laura y a su padre a ofrecer una recompensa para quien se las devuelva o que al menos aporte algún dato certero que los ayude a encontrarla. Todavía no definieron el monto, pero pidieron que aquellos que tengan información los contacten al 221 (15) 602-0033.

Sobre el robo, citó que “fue entre las 9 y media y las 10 de la mañana, cuando fuimos con papá a hacer los mandados. Cata estaba en el jardín con nuestra ovejera alemán de 8 años. Pero los ladrones eligieron llevarse a Cata”.