La policía de Atlanta mató a tiros a un joven afroamericano

WASHINGTON

Decenas de personas se manifestaron en Atlanta (Georgia, EEUU) y pidieron la renuncia de la jefa de Policía de la ciudad tras confirmarse que un joven negro, Rayshard Brooks, murió por disparos de un agente policial blanco en esa localidad del sureste del país.

Brooks, de 27 años, falleció a tiros en la noche del viernes en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida de la cadena Wendy’s en Atlanta, después de resistirse a ser detenido y pelearse con dos agentes blancos, informó en un comunicado el Buró de Investigación de Georgia (GBI, en inglés).

La policía acudió al lugar hacia las 22:33 (hora local) tras recibir una “queja de que un hombre estaba dormido en un vehículo aparcado delante de la ventanilla (de recogida de alimentos), lo que provocaba que otros clientes tuvieran que manejar alrededor del auto” para pedir la comida, indica la nota.

Los agentes hicieron una prueba de alcoholemia a Brooks y, tras confirmar que estaba ebrio, intentaron detenerlo, pero el joven “se resistió y comenzó un forcejeo” entre los tres, indica la nota.

“El agente de policía sacó una pistola de descarga eléctrica, y los testigos dicen que, durante el forcejeo, el hombre (Brooks) agarró esa pistola eléctrica y se hizo con ella”, señala la nota.

Un vídeo difundido en las redes sociales, que el GBI está revisando, muestra el forcejeo entre los agentes y puede verse cómo el hombre consigue zafarse de ellos y sale corriendo, perseguido por uno de los policías.

En el video se escuchan varios disparos y luego se ve el momento en el que Brooks aparece tirado en el piso. El GBI confirmó que el policía le “disparó” con un arma de fuego y que el herido fue “transportado a un hospital local, donde murió tras la cirugía”.

Vic Reynolds, el director del GBI, dijo que las cámaras de seguridad del restaurante captaron cómo Brooks, tras huir de los agentes, se dio la vuelta y apuntó al agente con la pistola de descarga eléctrica. “En ese momento el agente de Atlanta agarró su arma, la disparó, dio al señor Brooks y éste cayó al suelo”, explicó Reynolds.

Rayshard Brooks is the latest victim of police violence. There’s no need to shoot an unarmed man running away from you. All you had to do was try to arrest him or impound his vehicle, get a warrant for his arrest, and arrest him later. #AtlantaShooting pic.twitter.com/C4ScsqXJx5