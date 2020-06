“Los que manejan la línea 148 no tienen idea lo que es no poder respirar, no saben nada”

Después de hablar de corrido unos segundos debe tomar aire y descansar. De fondo se escucha el sonido de hospital: camillas, timbres y la convocatoria para que un médico se presente en determinado lugar. Graciela Videla es enfermera del hospital Gutiérrez y está en una sala especial del San Juan de Dios, aislada, luego de ser positivo de COVID-19. Si bien para ella ya pasó lo peor, todavía tiene muchas cosas para contar. Y no se calla nada.

“Sé que decir la verdad es cargarse problemas. Pero no me interesa. Más allá del dolor de cómo actuaron conmigo supe cómo resolverlo y saqué fuerzas de donde no tenía. Me desespera porque hay gente que está necesitando el servicio. Esto que me pasó a mí le sucedió a muchas personas. Un paciente que está en el Gutiérrez estuvo doce horas con disnea en su casa. Es desesperante”, denunció para empezar a plantear su problema con la atención primaria. “Si la curva se dispara, en parte, es por la ineficiencia de quienes armaron este sistema fantasma, seguramente para darles trabajo a los que tienen sus mismos colores políticos”.

Cuenta que el miércoles 3 de junio comenzó con sintomatología difusa. Ese día y el siguiente no se presentó a trabajar. El viernes se tomó la fiebre y tenía 37.7. “Ahí me di cuenta que podía ser grave porque jamás tuve temperatura en mi vida”.

“La aplicación Cuidar me bloqueó la salida de mi casa y me pidió que me comunique con el 148. Me tomaron los datos y me dijeron que esperase 24 horas que alguien del ministerio de Salud se iba a comunicar conmigo. Pero nada. Llamé el sábado y volví a hacerlo el domingo. Ya tenía dolores articulares y una fuerte disnea. Esa noche la pasé muy mal, de verdad me asusté”, relató y dijo que estuvo a punto de irse por sus medios al hospital.

“En el teléfono me decían que no podían hacer nada, que pruebe con el SAME. Lo que pasa es que no tienen idea, no saben lo que es no poder respirar, les falta empatía, se contradicen, mienten y subestiman a la gente”, siguió, enfurecida.

“A los políticos les hacen hisopados, pero a los que nos mandan a batallar nos abandonan como perros. No les importa”

Graciela Videla, enfermera del Gutiérrez

Luego de pasar la noche decidió acudir al San Juan de Dios. Pero no lo hizo en transporte público ni en ambulancia: se fue caminando, para no contagiar a nadie. Recorrió las 10 cuadras desde su casa y se presentó en la Guardia. “Pero te puedo asegurar que me costó como si hubiesen sido 10 kilómetros”. El regreso también lo hizo caminando.

“Me tuve que sentar tres veces en el camino porque no podía más. Me decían que mi marido se aísle, pero ya no tenía sentido porque si era positivo él había estado conmigo todos los días”, siguió contando su historia. Dos días después recibió el llamado del hospital San Juan de Dios avisándole que su hisopado había dado positivo.

“Eso fue a las 12.30 horas y antes de las 15.30 ya estaba internada en la sala 7, habitación 7. Desde un primer momento aceptaron mi pedido de ser hospitalizada. En el primer día me heparinizaron y eso mejoró mi estado general. Me tengo que sacar el sombrero de cómo funcionan las bases, el problema es el sistema que armó el Gobierno para darles respuestas a las personas con posible COVID. Parece que se estuviesen burlando de la gente”.

Graciela Videla no tiene dudas que su contagio se produjo en el hospital, porque aseguró haber salido de su casa sólo para ir a trabajar. Dijo que los “mandados” los hizo su marido. “Por temor al asma me cuidé muchísimo”.

¿No debió tener licencia en su trabajo al ser factor de riesgo? “Sí, pero no me dejaron. Los primeros 14 días me la otorgaron pero luego no. La pedí cada vez que se renovó la cuarentena pero me dijeron que tenía que ir a trabajar igual. Eso lo decidió el cuerpo médico del ministerio. Sólo accedieron a que me encargase de la enfermería pasiva”.

Cuando ella comenzó con los síntomas compatibles con el coronavirus las autoridades del Gutiérrez decidieron aislar a su compañero. Ahora se encuentra en su casa, al menos hasta el miércoles. Si no presenta síntomas podrá volver a trabajar. No fue necesario separar a nadie más de la Guardia.

Ahora le preocupa la salud de su marido: posible COVID-19

Desde un primer momento supo que su marido, Diego González, podía contagiarse. En el edificio donde trabaja, al inicio de la cuarentena, le dijeron: “Como tu señora trabaja en Salud no vengas a trabajar”. Su temor son las patologías preexistentes: es diabético e hipertenso.

González se quedó en su casa y al segundo día de internación comenzó con sus primeros síntomas: tos, dolor de cuerpo y fiebre. Llamó también al 148 y, según su relato, tuvo la misma respuesta que su esposa. Por eso se fue caminando hasta el San Juan de Dios para someterse al hisopado. Hoy tendrá el resultado, que aguarda en su casa con enorme ansiedad.

“¿Y el nuevo protocolo de Nación del 8 de junio respecto a que cada contacto directo con un COVID-19 debe ser hisopado? Acá en el 148 te responden que Provincia no tiene nada que ver. ¿Nos cargan? Dicen que son dos protocolos diferentes. Por eso le recomendé que se venga directo al hospital”, denunció ella durante la charla telefónica con este medio.

“Le decían que se quedara solo en casa, pero si se llegara a descomponer ¿quién se hace cargo? ‘Eso escapa a nosotros’, me decían y le echaban la culpa a los epidemiólogos de la Región Sanitaria XI”, continuó con su descarga y contó que la mamá de su esposo tiene una enfermedad terminal en los pulmones. “Si llegase a estar contagiado no la va a poder despedir. Le pido a Dios que pueda verla una vez más”.

Videla decidió ir a hacerse el hisopado por su cuenta y caminó 10 cuadras hasta el hospital