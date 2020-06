Y un día Cambaceres tuvo su canción: músicos de Ensenada presentaron el “Blues de Camba”

Músicos de Ensenada aprovecharon la cuarentena y que además se acercan los 100 años de Cambaceres, para dedicarle una canción al club. El tema lo compuso el baterista Cristian Leandro Gómez y es de hace varios años, pero ahora logró reversionarlo y sacarlo a la luz con sus colegas Sebastián Pessini (voz), Marcelo Simiand (Guitarra) y Cocho Díaz (Bajo), Sebastian Azperren (saxo).

“Es inédito, nadie le hizo un tema al club”, le dice orgulloso a este medio Cristian, quien compuso la canción hace unos 15 años pero que ahora encontró un momento sensible y oportuno para poder reivindicar la cultura musical con un mimo para la institución de su ciudad.

“Es un tema que yo lo habìa hecho hace años, lo grabamos y quedó planchado. Como es de mi autoría me pareció bueno revivirlo y darle otra versión”, agregó el batero y remarcó que “lo hicimos manteniendo en aislamiento. La grabación la hicimos cada cual desde casa, después juntamos el material y lo editamos. Hoy no podemos juntarnos para tocar y se hizo esta grabación que tiene sus desafíos, porque no estamos acostumbrados a grabar así. Creo que salió bien ejecutado”

En tanto, Cristian también agregó que la iniciativa “fue muy bien tomada por la gente de Cambaceres y de la región” y que es importante poder hacerlo en una época de crisis y sensible para la sociedad: “Uno lo hace en una época de crisis, y es una puerta a la cultura y ratificar los valores de la región. Es algo bueno para que la gente vea algo distinto más allá de la pandemia”.

Por otra parte, el músico siente el orgullo de haber hecho algo que todavía no tiene registro como una letra para dedicada al club de su ciudad: “No lo habían hecho nunca, habla un poco de lo que es el ascenso, de lo que tiene que ver con la música y el rock, porque tenemos puntos en común, haciendo todo con sacrificio. Habla de cosas sanas, uno lo escribió de corazòn. Una letra simple y directa, un blues”

Los músicos que participaron del desafío sienten al club, se criaron cerca y por eso significa mucho para ellos poder regalarle algo de este estilo: “Somos todos de 35 años para arriba, que hace mucho vienen tocando e hicimos este video significativo como para poder mostrar. Somos músicos que nos juntamos para hacer algo común para seguir generando cosas para la sociedad. Cada uno tiene su banda,pero somos todos de Ensenada e hinchas de Camba. Nacimos acá, yo he jugado en categorías menores y somos todos de Cambaceres”, contó al respecto Gómez.

“Lo hacemos como símbolo de amor al club de nuestra ciudad. No es con idea de rivalidad ni de ofender al equipo contrario ni nada. Somos músicos y es algo hecho con simpleza, amor y generar cosas lindas”, cerró.