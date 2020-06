En La Plata, el personal de salud sigue expuesto al Covid-19: tres contagios por día esta semana

El personal de la salud sigue entre los sectores más expuestos al coronavirus en La Plata. De los reportes diarios emitidos por la Municipalidad, se desprende que esta semana se registró un total de 20 nuevos contagios en trabajadores de distintos centros médicos de nuestra ciudad, lo que redunda en un promedio de tres contagios por día.

Esta semana -entre el jueves 18 y el miércoles 25- se confirmaron en nuestra ciudad un total de 166 diagnósticos positivos para Covid-19. De esta forma, la cifra de casos positivos desde el inicio de la pandemia trepó hasta ayer a 541.

Esto implica que, en términos porcentuales, los casos registrados en los últimos siete días representan un 30,7 por ciento de relación con la totalidad desde el comienzo de la pandemia.

Allí, los trabajadores de la salud, en la primera línea de fuego en la lucha contra la pandemia, siguen ocupando un importante porcentaje entre los contagiados, tendencia que persiste en nuestra ciudad. Todavía se recuerdan los antecedentes más resonantes, como fueron el aislamiento masivo en el Hospital San Martín y los contagios que se sucedieron en el Hospital Gutiérrez y en el Rossi.

En tanto que la mayoría de los contagios a esta altura se reparten en proporciones parejas entre hombres y mujeres y alcanza en su mayoría a adultos sin antecedentes epidemiológicos. En menor medida afecta a menores de edad, que esta semana representaron el 8,4 por ciento del total entre bebés, niños y adolescentes.

Asimismo, se constataron 4 fallecimientos de adultos mayores, creciendo a 18 el número total de decesos.

En el transcurso de la semana, la preocupación de las autoridades sanitarias giró en torno al crecimiento de la curva de contagios, como puede apreciarse que ocurrió en La Plata. En ese sentido, las próximas horas serán claves para saber qué deciden las autoridades con respecto a un posible endurecimiento de la cuarentena.

El martes la infectóloga platense Silvia González Ayala dijo en ese sentido que las autoridades sanitarias "están mirando el tiempo de duplicación de los casos, ocupación de las camas de cuidados intensivos y el aumento de muertes, pero lo que más preocupa es la duplicación de casos".

"Esto es un crecimiento esperado, porque no se trabajó adecuadamente en la etapa de contención. Este es un virus muy particular, porque por cada persona que tiene manifestaciones clínicas hay siete y ocho que no tienen nada desde el punto de vista clínico y están contagiando, son un diseminador de la infección", afirmó.

Otro punto saliente en los últimos días en torno al coronavirus fue la liberación del barrio José Luis Cabezas, el martes, tras 23 días de confinamiento y estrictos operativos sanitarios luego de un brote que afectó a más de medio centenar de vecinos de ese sector compartido por Berisso y Ensenada y lindero a nuestra ciudad.