Millonario de la noche a la mañana tras encontrar dos trozos gigantes de tanzanita

Un minero independiente en Tanzania se hizo millonario tras hallar dos de las mayores piezas de tanzanita, una piedra preciosa, jamás descubiertas en el país, y haberlas vendido al gobierno.

Saniniu Kuryan Laizer, de 52 años, descubrió las dos piedras, que pesan 9,27 y 5,1 kg, en las montañas de Mererani (norte), en una zona que el presidente tanzano, John Magufuli, había rodeado de un muro en 2018 para controlar la producción y luchar contra las exportaciones ilegales de tanzanita.

El minero las vendió al gobierno por 7.700 millones de chelines (unos 2,9 millones de euros, 3,3 millones de dólares).

La tanzanita, una piedra preciosa de color entre azul y púrpura que se exporta sobre todo a India, sólo se encuentra en las montañas de Mererani, cerca del monte Kilimanjaro.

We have a new billionaire in #Tanzania🇹🇿 @SaniniuLaizer Tanzanians are rich, #Tanzania is a Rich Country and this is the right narrative. Mr Saniniu Laizer makes it to Tanzania’s billionaire list with Tshs. 7.7 Billion from of a record breaking sale of 9KG Tanzanite Stone. pic.twitter.com/rHbtSSERxf