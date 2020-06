Alberto Fernández: “El pueblo argentino está más atento que nunca al difícil momento de Brasil"

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que “el pueblo argentino está más atento que nunca al difícil momento que vive el pueblo de Brasil”, y agradeció un reconocimiento del ex presidente brasileño Luiz Ignacio ‘Lula’ da Silva por las acciones adoptadas por el gobierno argentino durante la Pandemia por Coronavirus.



En un intercambio de mensajes en Twitter, Fernández sostuvo que “el compromiso de unidad” entre la Argentina y Brasil “es inalterable” y además le agradeció al ex mandatario brasileño sus elogios a las medidas de gobierno que se aplicaron en el país para “salvar vidas” durante la pandemia.



En el primer mensaje, Lula señaló: “Cuando veo cuántas vidas se han salvado en Argentina, me duele mucho ver a mi propio país fuera de control, con ministros que no pueden actuar para proteger a nuestro pueblo y un presidente de la República (Jair Bolsonaro) que incluso se burla de la tragedia”.



En respuesta a esta publicación, Fernández escribió esta mañana en su cuenta de Twitter: “Gracias mi querido amigo Lula. El pueblo argentino está más atento que nunca al difícil momento que vive el pueblo de Brasil. Nuestro compromiso de unidad es inalterable”.



Ayer, Fernández y Lula da Silva compartieron un encuentro virtual organizado por la facultad de Ciencias Sociales de la UBA y Clacso, en el que se reinvindicaron las políticas emancipadoras de los gobiernos progresistas durante la década pasada.



"Otra vez los pueblos de América Latina van a volver a ponerse de pie y como soñaron (Simón) Bolivar y San Martín, vamos a construir la patria grande. Esto vamos a volver a ser. Estoy convencido", afirmó el mandatario argentino sobre el final del encuentro titulado "Pensar América Latina después de la pandemia Covid-19", que fue seguido a través de distintos canales por 25.000 personas.