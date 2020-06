Comerciantes platenses coinciden en que “los próximos 15 días pueden ser el golpe de nocaut”

El Gobierno oficializó la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 1 al 17 de julio, nuevamente con fuertes restricciones en actividades y en el transporte público en el marco de la pandemia por coronavirus.

Por Decreto de Necesidad y Urgencia 576/2020, el presidente Alberto Fernández oficializó la medida anunciada el viernes pasado, y que tiene foco en la ciudad de Buenos Aires y los 35 partidos del Gran Buenos Aires que conforman el AMBA, epicentro de la expansión del coronavirus.

La Plata, una de las localidades que integran ese cordón, se verá nuevamente afectada en lo que respecta a su sector comercial en los diferentes rubros. Los comerciantes presagian un nuevo periodo de receso que puede conllevar a otra oleada de persianas bajas.

Para muchos las nuevas restricciones que se incluirán en los próximos 15 días se convertirían en un golpe de nocaut para varios negocios que no son considerados esenciales.

Diana, propietaria de una comercio de regalaría y santería confió que “hay tristeza y angustia, porque todo hay que pagar. Ya ahora me tengo que encerrar 15 días y no sé cómo voy a afrontar el gasto de expensas, que es lógico, el alquiler, más gastos personales. Somos dos socias y no sabemos si tendremos que cambiar de rubro o si directamente tendremos que cerrar. Es insostenible”.

Asimismo, comentó que la próxima quincena será crucial y puede desembocar en la quiebra de su negocio: “No hay ventas, no te alcanza. Después de todo esto va a quedar el tendal. Nunca tuvimos un protocolo como para poder trabajar. Y no somos como otros centros comerciales del Gran Buenos Aires, que tengamos gran congestionamiento. Esta galería ya está casi vacía. Estos 15 días van a ser cruciales y lamentablemente va para más. Ahora me tengo que encerrar y no sé cómo voy a pagar. Ya no voy a poder abrir. Ya hay poca circulación afuera, trabajamos algo con delivery pero muy poco. Para mantener un negocio activo no me alcanza, para eso alquilo una oficina. El intenden exceptuó la monotasa pero no nos alcanza con eso. Todo el centro está parado. Cada negocio que cierra son empleados que ¿a dónde van a ir parar?. El parate, con el diario de lunes, fue antes de tiempo. Entendemos que nos tenemos que cuidar pero lamentablemente vamos a la quiebra”

Por su parte, Guillermo Salvioli, presidente del Centro Comercial de calle 8, dueño de locales de indumentaria, manifestó y coincidió con Diana al destacar que los próximos 15 días pueden significar un golpe de nocaut para muchos locales.

“Sabemos que va a ser muy duro porque hace 100 días que casi no se factura y con otros 15 días va a haber más locales cerrados. Estamos preocupados por todos los centros comerciales. Acá tenemos un 30 por ciento de locales cerrados. Menos circulación, es una ciudad de estudiantes y empleados públicos, muchas cosas que no trabajan, la gente se queda en la casa. No sale. Y nosotros trabajamos con la gente,porque la venta online es mínima, un 1 o 2 por ciento, no se puede mantener nada”

“Al no haber encuentros o vida social, es difícil que compre indumentaria, o calzados nuevos. Compran lo que necesitan. Estamos sufriendo muchísimo todo esto, estos 15 días van a ser un golpe de nocaut que nos dejará a muchos locales sin oxígeno. Es el golpe de gracia. A La Plata no la tendrían que haber puesto dentro del AMBA. Para mi es un problema político. Estamos atrapados en esto y estamos sufriendo porque no tenemos respuestas y estamos teniendo un quebranto total en cualquier rubro”

En tanto que Valentín, dueño de una marroquinería céntrica, sentenció de que puede ser una catástrofe: “No sabemos lo que va a pasar, 15 días más van a ser una catástrofe en todo el centro comercial”

Para el comerciante, se volverá a facturación cero como en la primera fase del confinamiento: “Estamos con retiro y envíos, y pasa muy poca gente, que al menos alcanza para cubrir necesidades. Pero ahora volverá a ser una facturación cero como en primera fase, que bajó la venta un 90 por ciento. Esta fase será crucial y creemos que no va a ser el final de la cuarentena. Creemos que deberían realizar una fase más inteligente y programada”

Por último, desde un sector con un poco más de margen como el alimenticio, Luis, quien es dueño de una panadería, consideró que “como panaderos es volver a estar como cuando arrancó la cuarentena. Hacíamos casi 16 bolsas de harina sin pandemia y ahora estamos entre 8 bolsas y volveremos a hacer 4. Con los mismos 48 trabajadores. Teníamos 4 comedores y ahora tenemos 24, y hacemos viandas para gente de la calle. Lo vamos apechugando pero se pone difícil. Al menos podemos trabajar siendo un sector de comida”.

“A partir de mañana ya achicamos. Vamos a hacer lo que hacíamos antes, no tenemos muchas noción pero sí tenemos que achicar un montón porque se notará la ausencia de la gente. Tenemos muchos jubilados clientes, que a veces vienen los hijos, pero la ausencia de abuelos ya la tenemos desde hace ciento y pico de días. Se entiende que la gente tenga que cuidarse, es cuidarnos entre todos”, agregó, aunque reconoció que “va estar bravo, por luz, gas, materia prima que también subió”.