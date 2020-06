Cada vez más casos de funcionarios públicos que violan el aislamiento

Tras varios casos, funcionarios públicos vuelven a estar en la mira por violación de la cuarentena obligatoria. Ayer le costó la carrera al secretario de Deportes porteño, y al secretario general del municipio de Tigre Fernando Lauría por participar en un campeonato de paddle en una cancha privada de Pilar.

Mientras, al jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad bonaerense a cargo de Sergio Berni, quedó en la boca de todos con la detención en Brandsen de su “famosa” pareja, la ex de Diego Maradona, Verónica Ojeda (ver más información en el suplemento de Espectáculo),

La Municipalidad de Tigre informó que el funcionario que participó de un torneo de paddle clandestino en Pilar fue desvinculado de su gestión en la comuna tras haber sido detenido junto a otras 15 personas.

Cabe recordar que en Tigre, su intendente el massista Julio Zamora denunció en la Justicia a un grupo de vecinos que protestaban contra la extensión de la cuarentena

¿Estuvo Frigerio?

Lauría, junto a otras personas, fueron detenidos en la tarde del domingo mientras participaba de un torneo de pádel en un club de Pilar. Ayer circuló la versión de que el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio habría estado en ese torneo, a partir de una declaración del presidente del club. Pero el nombre del ex funcionario no figura en la causa, según fuentes judiciales. Otro de los involucrados en el caso, que resultó también imputado según trascendió, es el tesorero del Club Atlético River Plate, Ignacio Amui.

En las provincias también se dieron escándalos. En Tucumán la Justicia ordenó el arresto domiciliario de un concejal del municipio de Monteros, Raúl Hernán Aldonate, por festejar su cumpleaños -fútbol y asado mediante- con alrededor de un centenar de invitados.

También hubo cuestionamientos a los viajes al norte y el sur del país del presidente Alberto Fernández. Ayer suspendió una visita al Chaco.