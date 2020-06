De arreglar aviones a pelear por un lugar en el podio de las más lindas del país

La pasión por los aviones le viene de chica, de sus años de infancia en El Bobadal, un pueblo de Santiago del Estero donde no viven más de 2.000 habitantes. La idea de meterse en el mundo de la moda es mucho más reciente y se la debe a sus amigas, que le sugirieron que se anote en Miss Belleza Argentina, un concurso donde las aspirantes no sólo tienen que mostrar sus encantos, sino también, presentar alguna iniciativa social. Constanza representará a Santiago del Estero. Y mientras se desempeña entre herramientas y aeronaves en su puesto de trabajo en Campo de Mayo se prepara para participar en un concurso que, sabe, le puede cambiar la vida.

El vínculo de Cony Verón con el Ejército se inició hace cinco años. Hoy integra como suboficial el grupo de mecánicos del cuerpo de aviación del Ejército y se desempeña en el Batallón de Aviación de Apoyo de Combate 601, donde repara aviones siete horas por día

Y aunque se define, orgullosa, como “mecánica”, en los últimos días su vida dio un vuelco, cuando fue elegida como la representante de Santiago del Estero, su provincia natal, en el concurso Miss Belleza Argentina.

Ahora, Cony dice que se dispone a pasar “de las herramientas a los vestidos”, convertida en la “señorita Santiago del Estero con la idea de clasificar para el certamen Miss Belleza Mundial, si obtuviera el triunfo.

Para participar tuvo que mandar fotos elegantemente vestida y otras en la que aparece con su indumentaria de mecánica y en su trabajo cotidiano.

Frente al desafío, Cony dice sentirse frente a un mundo totalmente nuevo: “De belleza no sé nada. Ni las uñas me pinto, pero voy a tener que aprender y me van a tener que ayudar. Soy muy tosca pero quiero demostrar que ambos mundo son perfectamente compatibles”, dice.

Todo comenzó cuando sus amigas se enteraron del caso de otra integrante del Ejército que fue elegida para representar a la provincia de Salta en el mismo certamen. Ellas fueron las que la animaron a anotarse.

“Me dijeron que debería inscribirme. Que tenía todo el porte para ganar. La verdad que nunca lo pensé. Hablé con la coordinadora del concurso, me anoté y en seguida me llamaron de vuelta. Me dijeron que había sido elegida. Me pidieron un par de fotos, conté lo que hago y me felicitaron. Después me mandaron un mail diciéndome que soy la representante de Santiago del Estero. Si gano competiría en el certamen de Miss Belleza Mundial en representación de la Argentina”, dijo en diálogo con un portal de noticias.

Se estima que, a raíz de la pandemia, el concurso se va a llevar a cabo el año próximo, ya que debió ser suspendido.

Constanza cuenta que el concurso tiene como característica que las participantes deben presentar una proyecto social para ser elegidas. La iniciativa de Constanza apunta a dar a conocer y reivindicar el trabajo de las mujeres y de la aviación.

“Los organizadores estaban contentos con mi propuesta y me felicitaron. Pero más allá de eso, quiero contar mi experiencia de estos años en el Ejército y si se puede servir de ejemplo para muchas de que es posible cumplir sus metas”, resaltó la joven de 27 años.

Constanza, que cuenta que vive sola, dice que la actividad física también la apasiona: es maratonista.

Además, cursa la carrera de Sistemas de la Información Geográfica en la universidad General Sarmiento, cerca del lugar en el que vive, la localidad de San Miguel.

“No sé cómo voy a hacer para dividir el tiempo entre mi trabajo, la facultad, el entrenamiento y ahora esto. Pero de alguna manera lo voy a resolver” dijo.

El gran desafío para la joven es llevar adelante toda esa variada actividad en momentos en que, con la pandemia, su trabajo se incrementa: en el marco de la emergencia sanitaria los vuelos humanitarios por parte del Ejército se multiplicaron y su trabajo pasó a ser uno de los más esenciales, ya que es una de las que permite que los aviones puedan volar.

“Me sentiría una ganadora con el solo hecho de que una persona tome mi experiencia para cumplir sus sueños”, afirmó la joven mecánica.