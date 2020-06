Las acciones argentinas en Wall Street suben hasta 13%

En el panel líder de la bolsa porteña, Telecom y Cresud anotaban alzas de 6,05% y 5,87%, respectivamente.



En sentido opuesto, Aluar y Banco Macro perdían 4,69% y 2,23%, en ese orden.



En tanto, los ADR de empresas argentinas registraban alzas con ganancias de hasta 13%, como lo hacía el papel de Despegar, mientras que Edenor ascendía 7%.



En cuanto a la renta fija, los bonos en dólares operaban mixtos con repuntes hasta 0,9% y caídas hasta 1,5%, en tanto los títulos en pesos registraban tendencia mixta con subas de hasta 0,8% y retrocesos de hasta 0,4%.



En el plano cambiario, el dólar minorista cotizaba pasado el mediodía a $ 65,75 para la compra y a $ 70,75 para la venta, con un retroceso de 40 centavos en relación al cierre de ayer, mientras que en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación subía 0,7%, a $ 115,20 por unidad.



Por su parte, el dólar MEP se ubicaba en los 109 pesos, y en el mercado informal el denominado dólar blue se negociaba sin cambios a 123 pesos por unidad.



Por último, el dólar mayorista operaba a $68,99.

EL DÓLAR BLUE CERRÓ LA SEMANA A $125

El dólar oficial cerró hoy en un promedio de $ 71,48 para la venta al público, con un incremento de 33 centavos respecto de la víspera, en tanto en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina junto al cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una suba de 0,9%, hasta los $ 115,40.



Uno de los datos relevantes de la jornada fue que el Banco Central (BCRA) terminó la semana con nuevo saldo positivo por su intervención y con US$ 65 millones de compras netas, según confiaron fuentes de mercado.



“En la semana concluida hoy el BCRA acumuló compras por algo más de US$ 300 millones, y US$ 587 millones desde el viernes pasado”, afirmó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



En la rueda de hoy, el dólar MEP operaba en alza, en este caso de 1,9%, en $ 110,35 por unidad, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó nueve centavos y finalizó en $68,99.



En tanto, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 91,98.



Por su parte, el denominado dólar informal o “blue” se negoció $ 2 por encima de su cotización de ayer, para quedar en un promedio de $125 por unidad.



Gustavo Quintana aseguró que “ya van poco más de cinco semanas consecutivas en las que el BCRA mantuvo su política de microdevaluaciones diarias”.



“En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de cuarenta y cinco centavos respecto del cierre del viernes pasado”, agregó.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 213 millones y en el sector de futuros MAE fue de US$ 561 millones, el registro más alto desde septiembre de 2018.