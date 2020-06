Cierran una causa por lavado de dinero contra CFK y otros empresarios

El juez federal Sebastián Ramos archivó por imposibilidad de proceder una denuncia por supuesto lavado de activos vinculado al caso conocido como "cuadernos", presentada el año pasado por la Unidad de Información Financiera.



Ramos tomó esa decisión al mostrarse de acuerdo con un dictamen del fiscal federal Eduardo Taiano, quien pidió desestimar la denuncia hecha por la UIF, que había pedido investigar a la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios enviados a juicio oral en la causa cuadernos, explicaron fuentes judiciales.



La UIF, por entonces a cargo de Mariano Federici, aludió a supuestas maniobras de lavado de activos en el exterior con información que para Ramos "ya fue presentada o bien fue elaborada por ser producto de algún requerimiento judicial específico".



Ramos aludió a inconvenientes "infranqueables" para seguir con la investigación, entre ellos que "podrían multiplicarse investigaciones por un mismo hecho, lo cual no solo afectaría el buen servicio de la administración de justicia sino la garantía constitucional" de no ser juzgado dos veces por el mismo delito.



La UIF se basó en informes de inteligencia sobre supuestos fondos de origen ilícito en el exterior y las asoció a maniobras en la causa cuadernos.



Al presentar la denuncia pidió citar a declaración indagatoria a 68 empresarios y a ex funcionarios, pero el fiscal Taiano dictaminó que debía archivarse la causa por "debilidad" de la evidencia presentada.